Роналду ответил на вопрос, кто должен получить «Золотой мяч»

Нападающий «Аль-Насра» Криштиану Роналду ответил на вопрос, кто должен выиграть «Золотой мяч».
Я считаю, что «Золотой мяч» должен получить игрок, выигравший Лигу чемпионов. Я думаю, что эта награда утратила свою ценность.
Нападающий «Аль-Насра» Криштиану Роналду ответил на вопрос, кто должен выиграть «Золотой мяч».
Я считаю, что «Золотой мяч» должен получить игрок, выигравший Лигу чемпионов. Я думаю, что эта награда утратила свою ценность.
Что касается победителя ЛЧ. Возможно, если Рон имеет ввиду Дембеле. Но, тот же Дембеле, никак не проявил себя в недавней игре с Испанией, а ведь обладатель ЗМ должен быть хорош на всех уровнях, в моём понимании.)))
Что касается победителя ЛЧ. Возможно, если Рон имеет ввиду Дембеле. Но, тот же Дембеле, никак не проявил себя в недавней игре с Испанией, а ведь обладатель ЗМ должен быть хорош на всех уровнях, в моём понимании.)))