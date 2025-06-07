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Роналду ответил на вопрос, кто должен получить «Золотой мяч»

вчера, 15:02

Нападающий «Аль-Насра» Криштиану Роналду ответил на вопрос, кто должен выиграть «Золотой мяч».

Я считаю, что «Золотой мяч» должен получить игрок, выигравший Лигу чемпионов. Я думаю, что эта награда утратила свою ценность.

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Все комментарии
Сенатов Юрий 1
Сенатов Юрий 1 ответ Romeo 777 (раскрыть)
сегодня в 13:08
Не согласен с вашим мнением о Ямале. В испанском чемпионате вообще и в "Барселоне" в частности не позволят тому же Ямалю высоко задирать нос в случае получения им награды. Быстро поставят на место.
Сенатов Юрий 1
Сенатов Юрий 1
сегодня в 11:54
Он прав. И про Лигу Чемпионов, и про утраченную ценность награды. Наверняка вспомнил Родри и то, как равнодушно отреагировали все на его признание лучшим игроком. Как - то всё размылось, стало усреднённым, обыденным, награды не вызывают восторга, как это было в прошлом.
Dauletbek
Dauletbek ответ Romeo 777 (раскрыть)
вчера в 22:11
Я тоже так считаю, ради блага Ямаля, ему не нужно сейчас давать ЗМ...
HE Э ГO И CT
HE Э ГO И CT
вчера в 20:28
Для тебя, конечно, утратила.. Ты уже забыл как ЗМ выглядит.. А когда-то хотел иметь их 8.. А-ха-ха-ха.. 🤣💋
Romeo 777
Romeo 777
вчера в 20:17
Дембеле, либо Ямаль. Оба круто провели сезон.
А Ямалем в силу возраста я вовсе восхищен, но лучше ему пока не вручать ЗМ, может плохо сказаться на нём.
Маг_тм
Маг_тм
вчера в 19:48, ред.
Там в главные конкуренты Дембеле и Ямаль по-моему, Рафинья на третий план ушел, скорее всего Дембеле дадут, статистика голов и передач кажется у него лучше, титулы тоже.
Baggio R.
Baggio R.
вчера в 17:03
Победа в ЛЧ - командное достижение, а ЗМ - индивидуальная награда. Поэтому обладателем должен быть действительно сильнейший игрок. А победа в ЛЧ не должна быть решающим фактором, но шансы на успех увеличивает.
Capral
Capral ответ Bad Listener (раскрыть)
вчера в 16:09
А что- очень дельное предложение. Согласен.)))
Bad Listener
Bad Listener ответ Capral (раскрыть)
вчера в 15:44, ред.
Согласно вашему пониманию претендентов на Золотой мяч не наблюдается, придётся расширить фильтры поиска)

Да фиг с ними с Золотыми мячами, раздайте им по кожаному и пусть тренируются, и ещё человека с кожаной плетью чтобы тренировались лучше
Capral
Capral
вчера в 15:24, ред.
Она её утратила сразу после того, как ЗМ получил бестолковый бегунок Беланов в 1986. А потом, спустя много лет, после того, как её, по блату, бандеролью, ежегодно, стал получать продавец соплей и тумбочек с клопами...
Что касается победителя ЛЧ. Возможно, если Рон имеет ввиду Дембеле. Но, тот же Дембеле, никак не проявил себя в недавней игре с Испанией, а ведь обладатель ЗМ должен быть хорош на всех уровнях, в моём понимании.)))
Шишанутый
Шишанутый
вчера в 15:07
Рон прав на все 💯!! После того как фифа каждый год подряд дарила эту награду гному и под страивала под него свои критерии нельзя воспринемать Зм в серьез. Его дают больше не лучшему игроку а самому раз пиареному.
Гость
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