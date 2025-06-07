Игрокам сборной Узбекистана подарят автомобили после выхода на ЧМ-2026

Футболисты сборной Узбекистана получат подарки от президента Шавката Мирзиёева за выход на чемпионат мира, ставший первым в истории страны. Об этом в своём Telegram-канале сообщил пресс-секретарь главы Республики Шерзод Асадов.
На церемонии, организованной в честь национальной команды, им будут вручены автомобили BYD.
Также представители сборной награждены почётными званиями, медалями и орденами.
Доброго утра всем! Лето быстро пролетит, желаю как можно чаще бывать на природе: на рыбалке, по грибы, купаться и загорать. Кто-то может даже покосить сено, с литовкой как в детстве. В общем, наслаждайтесь активным отдыхом, пока есть время и силы.
Доброго утра всем! Лето быстро пролетит, желаю как можно чаще бывать на природе: на рыбалке, по грибы, купаться и загорать. Кто-то может даже покосить сено, с литовкой как в детстве. В общем, наслаждайтесь активным отдыхом, пока есть время и силы.