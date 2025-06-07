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Игрокам сборной Узбекистана подарят автомобили после выхода на ЧМ-2026

сегодня, 01:27

Футболисты сборной Узбекистана получат подарки от президента Шавката Мирзиёева за выход на чемпионат мира, ставший первым в истории страны. Об этом в своём Telegram-канале сообщил пресс-секретарь главы Республики Шерзод Асадов.

На церемонии, организованной в честь национальной команды, им будут вручены автомобили BYD.

Также представители сборной награждены почётными званиями, медалями и орденами.

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Все комментарии
ᅠᅠ
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сегодня в 05:52
Эх, мне бы столько свободного времени и дури в голове)

Доброго утра всем! Лето быстро пролетит, желаю как можно чаще бывать на природе: на рыбалке, по грибы, купаться и загорать. Кто-то может даже покосить сено, с литовкой как в детстве. В общем, наслаждайтесь активным отдыхом, пока есть время и силы.
ᅠᅠ
ᅠᅠ
сегодня в 05:43
Uz-Daewoo - на крыльях мечты)
Байкал-38
Байкал-38 ответ STVA 1 (раскрыть)
сегодня в 03:47
Главное в том, что все поняли кто он и зачем он.
протон
протон
сегодня в 03:20
Рад растановке. Два хороших друга набирают баллы в группе, занимая первые и вторые места. Помню, Алекс 67 неплохо набирал. Удивляет рпиятно Пират Елизаветы, если считать с марта месяца 2024 года период регистрации. Варвар7 стабилен. Добрый Шуnя771 как всегда на высоте. Неуступчив Stva. 1, разборчив и компетентен без лишнего. A. S. A. любит активность и прерогатива в наборе очков стимул, бьётся всегда до конца. Такая вот маленькая характеристика топов в разделе по набору баллов.
протон
протон
сегодня в 01:30
Будет команда за которую будем болеть.
Варвар7
Варвар7
сегодня в 01:29
По такому случаю - вполне заслуженные награды!
Гость
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