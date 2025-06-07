Игрокам сборной Узбекистана подарят автомобили после выхода на ЧМ-2026

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сегодня, 01:27

Футболисты сборной Узбекистана получат подарки от президента Шавката Мирзиёева за выход на чемпионат мира, ставший первым в истории страны. Об этом в своём Telegram-канале сообщил пресс-секретарь главы Республики Шерзод Асадов.

На церемонии, организованной в честь национальной команды, им будут вручены автомобили BYD.

Также представители сборной награждены почётными званиями, медалями и орденами.