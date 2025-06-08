Нагельсманн — о поражении от Франции: «Это было незаслуженно»

Главный тренер сборной Германии Юлиан Нагельсманн прокомментировал поражение своей команды в матче за третье место Лиги наций.
Учитывая наши моменты и то, как мы играли, это было незаслуженно, но голы – это самая важная часть игры. В первом тайме мы снова увидели свою игру, но когда ты создаешь четыре или пять отличных моментов, ты должен вести в счёте. Важно не только создавать моменты, но и реализовывать их. Сегодняшняя игра была хорошей не с точки зрения результата, а с точки зрения нашей игры.
Германия уступила Франции со счётом 0:2.
Это было более чем заслуженно. И не потому что Германия создала кучу моментов, и была очень близка к 2-3 забитым голам ещё в первой половине тайма, а потому, что немцы за весь матч, при таком количестве голевых моментов, не смогли ни разу поразить ворота Франции. И это при абсолютно дырявой защите "синих", которой Испания в лёгкую пятёрочку мячей накидала.
А все претензии Нагельсман должен предъявлять прежде всего себе, за тот примитивно-бестолковый футбол, который он поставил, и который кроме как "бей-беги", больше никак не назовёшь. И Нагельсману ещё повезло, что Германия не попала на испанцев, иначе при такой игре немцев счёт мог бы быть разгромным до неприличия, как тот, с которым сами немцы обыгрывали сборную Бразилию в полуфинале ЧМ-2014.
Это было более чем заслуженно. И не потому что Германия создала кучу моментов, и была очень близка к 2-3 забитым голам ещё в первой половине тайма, а потому, что немцы за весь матч, при таком количестве голевых моментов, не смогли ни разу поразить ворота Франции. И это при абсолютно дырявой защите "синих", которой Испания в лёгкую пятёрочку мячей накидала.
А все претензии Нагельсман должен предъявлять прежде всего себе, за тот примитивно-бестолковый футбол, который он поставил, и который кроме как "бей-беги", больше никак не назовёшь. И Нагельсману ещё повезло, что Германия не попала на испанцев, иначе при такой игре немцев счёт мог бы быть разгромным до неприличия, как тот, с которым сами немцы обыгрывали сборную Бразилию в полуфинале ЧМ-2014.