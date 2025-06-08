Нагельсманн — о поражении от Франции: «Это было незаслуженно»

Главный тренер сборной Германии прокомментировал поражение своей команды в матче за третье место Лиги наций.

Учитывая наши моменты и то, как мы играли, это было незаслуженно, но голы – это самая важная часть игры. В первом тайме мы снова увидели свою игру, но когда ты создаешь четыре или пять отличных моментов, ты должен вести в счёте. Важно не только создавать моменты, но и реализовывать их. Сегодняшняя игра была хорошей не с точки зрения результата, а с точки зрения нашей игры.