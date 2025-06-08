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Нагельсманн — о поражении от Франции: «Это было незаслуженно»

вчера, 20:15
ГерманияЛоготип футбольный клуб Германия0 : 2Логотип футбольный клуб ФранцияФранцияМатч завершен

Главный тренер сборной Германии Юлиан Нагельсманн прокомментировал поражение своей команды в матче за третье место Лиги наций.

Учитывая наши моменты и то, как мы играли, это было незаслуженно, но голы – это самая важная часть игры. В первом тайме мы снова увидели свою игру, но когда ты создаешь четыре или пять отличных моментов, ты должен вести в счёте. Важно не только создавать моменты, но и реализовывать их. Сегодняшняя игра была хорошей не с точки зрения результата, а с точки зрения нашей игры.

Германия уступила Франции со счётом 0:2.

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Все комментарии
Сенатов Юрий 1
Сенатов Юрий 1
вчера в 23:40
Заслуженно - незаслуженно. Детский лепет тренера. Надо было забивать, и тогда было бы "заслуженно".
Шуnя771
Шуnя771
вчера в 22:19
Ещё как заслуженно.
По всем статьям пролетели.
Защита проходной двор.
Comentarios
Comentarios
вчера в 21:58
Результат на табло
Incredulous
Incredulous
вчера в 21:54, ред.
"Учитывая наши моменты и то, как мы играли, это было незаслуженно..."

Это было более чем заслуженно. И не потому что Германия создала кучу моментов, и была очень близка к 2-3 забитым голам ещё в первой половине тайма, а потому, что немцы за весь матч, при таком количестве голевых моментов, не смогли ни разу поразить ворота Франции. И это при абсолютно дырявой защите "синих", которой Испания в лёгкую пятёрочку мячей накидала.

А все претензии Нагельсман должен предъявлять прежде всего себе, за тот примитивно-бестолковый футбол, который он поставил, и который кроме как "бей-беги", больше никак не назовёшь. И Нагельсману ещё повезло, что Германия не попала на испанцев, иначе при такой игре немцев счёт мог бы быть разгромным до неприличия, как тот, с которым сами немцы обыгрывали сборную Бразилию в полуфинале ЧМ-2014.
SHEARER
SHEARER
вчера в 21:34
Прими поражение как мужчина!
Luis Suares Kz.
Luis Suares Kz.
вчера в 21:11
Удивило, что Тер-Штеген в порядке, у Барсы хороший кипер✊
salleeh
salleeh
вчера в 21:02
Хорошо Нойера не было, а то счет был бы наверное неприличным… Франция определенно лучше чем Германия. Единственное что не понравилось, это судейство, Адейеми толкнули в спину, а VAR смотрели ниже пояса…))
протон
протон ответ Шуnя771 (раскрыть)
вчера в 20:23, ред.
Добра. Узнать можно, если юзать раздел "Активность" игрока на его страничке, но это долгое дело и не нужное.
протон
протон
вчера в 20:17
Ну, сейчас не время Германии. Тут не в тренере дело. Половины нынешних игроков не было бы в составе прошлых сборных. Уровень слабоват
Гость
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