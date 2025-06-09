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Деку считает, что «Барселоне» нужны форварды

вчера, 22:53

Спортивный директор «Барселоны» Деку порассуждал о трансферных планах клуба.

Мы считаем, что у нас хороший баланс как в обороне, так и в полузащите. Есть игроки, которые всё ещё растут и развиваются. Например, Гави, который вернулся после травмы и будет намного лучше в следующем сезоне после хорошей предсезонной подготовки. У нас есть Марк Берналь, а также Рональд Араухо и Дани Ольмо, и мы работаем над тем, чтобы они больше не получали травм. Что касается нападения, то это будет зависеть от того, что мы сможем найти на рынке. Возможно, это единственная линия, в которой нам понадобятся один или два игрока.

Ранее появлялась информация, что в каталонский клуб может перейти нападающий ПСВ Иван Перишич.

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Барселона  Деку
Перевод с globo.com
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Все комментарии
fz9ewe2nud43
fz9ewe2nud43
сегодня в 05:46
Нападающих должно быть много, причём разноплановых
bgadjvx83rtn
bgadjvx83rtn
сегодня в 04:42
Разве что усилить скамейку запасных нападающими.
пират Елизаветы
пират Елизаветы
вчера в 23:36
Надеюсь, что Марк Берналь станет игроком основы и больше таких тяжёлых травм не будет
Гость
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