Деку считает, что «Барселоне» нужны форварды

Спортивный директор «Барселоны» порассуждал о трансферных планах клуба.

Мы считаем, что у нас хороший баланс как в обороне, так и в полузащите. Есть игроки, которые всё ещё растут и развиваются. Например, Гави, который вернулся после травмы и будет намного лучше в следующем сезоне после хорошей предсезонной подготовки. У нас есть Марк Берналь, а также Рональд Араухо и Дани Ольмо, и мы работаем над тем, чтобы они больше не получали травм. Что касается нападения, то это будет зависеть от того, что мы сможем найти на рынке. Возможно, это единственная линия, в которой нам понадобятся один или два игрока.