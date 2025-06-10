Абрамович заявил, что не собирается больше владеть футбольным клубом

Бывший владелец «Челси» в интервью Нику Пьюруолу для книги, в которой рассказывается история продажи лондонского клуба в мае 2022 года, высказался на тему своего возможного будущего в футболе.

Возможно, однажды возникнет ситуация, когда я смогу посетить матч и попрощаться как следует, но не более того. Меня не интересует никакая роль в футбольном клубе, тем более профессиональная.

Может быть, я мог бы помочь с академиями и молодёжью, предоставив больше возможностей людям из трудных семей, если бы была инициатива, которая могла бы что-то изменить. Но что касается владения клубом или профессиональной роли в нём, то я с этим покончил в этой жизни.