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Абрамович заявил, что не собирается больше владеть футбольным клубом

вчера, 12:27

Бывший владелец «Челси» Роман Абрамович в интервью Нику Пьюруолу для книги, в которой рассказывается история продажи лондонского клуба в мае 2022 года, высказался на тему своего возможного будущего в футболе.

Возможно, однажды возникнет ситуация, когда я смогу посетить матч и попрощаться как следует, но не более того. Меня не интересует никакая роль в футбольном клубе, тем более профессиональная.

Может быть, я мог бы помочь с академиями и молодёжью, предоставив больше возможностей людям из трудных семей, если бы была инициатива, которая могла бы что-то изменить. Но что касается владения клубом или профессиональной роли в нём, то я с этим покончил в этой жизни.

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Все комментарии
Grizly88
Grizly88
вчера в 17:38
А зачем ему вообще владеть? Шикует он на старости лет
протон
протон
вчера в 14:53
Осталось добавить: какого чёрта вы от меня хотите, если на мои активы в Англии наложили арест, и вообще я под санкциями? Вы что, думаете я всерьёз буду рассматривать возможность ведения бизнеса после подобной подставы? Да ни в жизнь. С этим в моей жизни покончено!
Роман Абрамович (с)
catal
catal
вчера в 14:04
Самый недалекий "владелец" в истории, 1 место по средствам на нелепые трансферы, обычно не упоминаемые в СМИ журналистами, чтобы создать Роме образ "победителя".
shlomo
shlomo
вчера в 13:56
Отдать должное что при нем Челси был сильной командой.
STVA 1
STVA 1
вчера в 13:41
Отучили его в великобритании от футбола))) по рукам надавали)))
463kqe2mpv8q
463kqe2mpv8q
вчера в 13:20
Поиграл и буде! Жизнь научила видеть что хорошо и что плохо!
Байкал-38
Байкал-38
вчера в 12:52
Кстати комментарий "Это футбол!)" уже второй день продолжается, других комментариев у этого пользователя нет.
Посмотрим сколько дней продлится этот марафон.
Vilar
Vilar
вчера в 12:48
Даже, как-то и комментировать нечего: "...своего возможного будущего...", "Возможно, однажды возникнет ситуация...", "...не интересует никакая роль...", "Может быть, я мог бы помочь...", "...если бы была инициатива...". Так, ни о чём.
Ironigor
Ironigor
вчера в 12:43
Наученый горьким опытом ☝️😉
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