«Милан» и «Комо» сыграют матч Серии А в Австралии

По информации источника, 8 февраля итальянские клубы «Милан» и «Комо» проведут матч Серии А в австралийском городе Перт.
Такое решение принято из-за того, что стадион «Сан-Сиро» будет задействован в рамках Олимпийских игр.
Утверждается, что это станет первым в истории матчем топ-лиги, сыгранным за пределами своего континента.
Сегодня матчи топ-5 в Австралии, Китае или США.. завтра снова поднимет тему о Суперлиге.
Сегодня матчи топ-5 в Австралии, Китае или США.. завтра снова поднимет тему о Суперлиге.