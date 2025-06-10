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«Милан» и «Комо» сыграют матч Серии А в Австралии

вчера, 18:55

По информации источника, 8 февраля итальянские клубы «Милан» и «Комо» проведут матч Серии А в австралийском городе Перт.

Такое решение принято из-за того, что стадион «Сан-Сиро» будет задействован в рамках Олимпийских игр.

Утверждается, что это станет первым в истории матчем топ-лиги, сыгранным за пределами своего континента.

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Все комментарии
Niagara
Niagara
вчера в 20:30
ваще с ума посходили))
пират Елизаветы
пират Елизаветы
вчера в 19:21
Началось.
Сегодня матчи топ-5 в Австралии, Китае или США.. завтра снова поднимет тему о Суперлиге.
протон
протон
вчера в 19:00
Вот интересно, а скидки на абики для простых болельщиков должны быть тогда? Как можно просто брать и отрывать домашний матч команды. Ладно еще суперкубок, там нейтральное поле. Но вот то же самое касается и АПЛ, якобы парочку топ-матчей могут перенести на американские поля. Переносите выставочные суперкубки, которые не имеют никакого смысла. Зачем трогать по праву заслуженные домашние игры хозяев?
Гость
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