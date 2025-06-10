«Милан» и «Комо» сыграют матч Серии А в Австралии

1749570933

вчера, 18:55

По информации источника, 8 февраля итальянские клубы «Милан» и «Комо» проведут матч Серии А в австралийском городе Перт.

Такое решение принято из-за того, что стадион «Сан-Сиро» будет задействован в рамках Олимпийских игр.

Утверждается, что это станет первым в истории матчем топ-лиги, сыгранным за пределами своего континента.