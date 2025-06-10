Маттеус: «Я бы отдал „Золотой мяч“ Ямалю»

Бывший игрок сборной Германии заявил, что отдал бы «Золотой мяч» вингеру «Барселоны» .

Ламин Ямаль в настоящее время показывает, что наличие опыта вовсе не является единственным критерием. Если бы мне предоставили возможность голосовать за «Золотой мяч», я бы отдал свой голос ему. Усман Дембеле, который стал обладателем требла вместе с «Пари Сен-Жермен», выиграв Лигу чемпионов, Лигу 1 и Кубок, а также забив много голов, также заслуживает этой награды. Аналогичным образом Рафинья из «Барселоны» провёл великолепный сезон, выиграв три титула в Испании и показав отличную игру в чемпионате, как и Ямаль.