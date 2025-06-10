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Маттеус: «Я бы отдал „Золотой мяч“ Ямалю»

вчера, 23:22

Бывший игрок сборной Германии Лотар Маттеус заявил, что отдал бы «Золотой мяч» вингеру «Барселоны» Ламину Ямалю.

Ламин Ямаль в настоящее время показывает, что наличие опыта вовсе не является единственным критерием. Если бы мне предоставили возможность голосовать за «Золотой мяч», я бы отдал свой голос ему. Усман Дембеле, который стал обладателем требла вместе с «Пари Сен-Жермен», выиграв Лигу чемпионов, Лигу 1 и Кубок, а также забив много голов, также заслуживает этой награды. Аналогичным образом Рафинья из «Барселоны» провёл великолепный сезон, выиграв три титула в Испании и показав отличную игру в чемпионате, как и Ямаль.

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Все комментарии
catal
catal ответ Buzz Lightyear (раскрыть)
сегодня в 02:59, ред.
Доннарумма, возможно. Почему бы и нет. На его фоне сейчас много вратарей кажутся дырявыми.
Дембеле.
Или превративший Ямаля в ничто на Лиге Наций Нуну Мендеш, тоже победитель ЛЧ в составе ПСЖ.
Люди отличающиеся стабильно высоким уровнем игры.
Беллингем стабилен? Нет. В этом году все нападение Реала упало на дно, те кто критикует Анчелотти должны посмотреть на показатели нападения ЛаЛиги 24 и 25. Реал был первым во всех показателях в 24 году, а в 25 упал только один, причем сразу на 6 место в лиге - реализация моментов. Были первыми, стали 6ми в лиге, все равно опережая всех и по качеству передач, и по количеству создаваемых моментов, и по игре в обороне. Млекопитающие не смогли перестроится под Мбаппе или занервничали, неизвестно. Из Реала точно некого назвать. Мбаппе? Нет.
Buzz Lightyear
Buzz Lightyear ответ catal (раскрыть)
сегодня в 02:21
Кто заслуживает получить Золотой Мяч больше всего в этот раз, на Ваш взгляд?
catal
catal
сегодня в 01:07, ред.
Как сказал Левандовски, важно насколько долго на высоком уровне игрок показывает топовую игру. Это действительно важнее. Рафинья выстрелил только в последнем сезоне, он никогда не показывал ничего выдающегося, не выделялся ничем особенным РАНЬШЕ. Сколько лет награду ждали, показывая высокий уровень другие? Заслужить награду одним сезоном? Одним достижением?
Зидан три года подряд выходил с Ювентусом в финалы Лиги Чемпионов, но золотой мяч получил только после победы Франции на чемпионате мира, когда он забил Бразилии 2 гола в финале, создав своей сборной победу. Да, не в одиночку конечно. Но когда сопливый вылезает с претензией на золотой мяч не добившись ничего и не выделяясь ничем... Падая от ветра на поле, потому что так учили зарабатывать штрафные - и это все что он умеет...
Если ты в сезоне умеешь побеждать со своим богатым клубом Осасуны и Леванты - это показатель???
Золотой мяч для тех, кто не опускает планку. Кто высок всегда, каждый год.
А не как Месси плюет в болельщиков ПСЖ, попукивая на поле и вытащив калькулятор подсчитывая деньги шейхов, смотря на плакаты "вали из Парижа клоун", "нам не нужны 14ки в ПСЖ". За такое получать золотые мячи??
Capral
Capral
сегодня в 00:51
Пусть Маттеус занимается прямым своим делом- критикой неугодных в Бундесе. А короновать- не его удел, без него, как-то обойдутся. А еще лучше, пусть с бабами шляется, он это дело любит, читал, как-то, про его похождения, в немецкой прессе...
Futurista
Futurista
вчера в 23:37
Свой отдай)...
Гость
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