Маттеус: «Я бы отдал „Золотой мяч“ Ямалю»

Бывший игрок сборной Германии Лотар Маттеус заявил, что отдал бы «Золотой мяч» вингеру «Барселоны» Ламину Ямалю.
Ламин Ямаль в настоящее время показывает, что наличие опыта вовсе не является единственным критерием. Если бы мне предоставили возможность голосовать за «Золотой мяч», я бы отдал свой голос ему. Усман Дембеле, который стал обладателем требла вместе с «Пари Сен-Жермен», выиграв Лигу чемпионов, Лигу 1 и Кубок, а также забив много голов, также заслуживает этой награды. Аналогичным образом Рафинья из «Барселоны» провёл великолепный сезон, выиграв три титула в Испании и показав отличную игру в чемпионате, как и Ямаль.
Зидан три года подряд выходил с Ювентусом в финалы Лиги Чемпионов, но золотой мяч получил только после победы Франции на чемпионате мира, когда он забил Бразилии 2 гола в финале, создав своей сборной победу. Да, не в одиночку конечно. Но когда сопливый вылезает с претензией на золотой мяч не добившись ничего и не выделяясь ничем... Падая от ветра на поле, потому что так учили зарабатывать штрафные - и это все что он умеет...
Если ты в сезоне умеешь побеждать со своим богатым клубом Осасуны и Леванты - это показатель???
Золотой мяч для тех, кто не опускает планку. Кто высок всегда, каждый год.
А не как Месси плюет в болельщиков ПСЖ, попукивая на поле и вытащив калькулятор подсчитывая деньги шейхов, смотря на плакаты "вали из Парижа клоун", "нам не нужны 14ки в ПСЖ". За такое получать золотые мячи??
Зидан три года подряд выходил с Ювентусом в финалы Лиги Чемпионов, но золотой мяч получил только после победы Франции на чемпионате мира, когда он забил Бразилии 2 гола в финале, создав своей сборной победу. Да, не в одиночку конечно. Но когда сопливый вылезает с претензией на золотой мяч не добившись ничего и не выделяясь ничем... Падая от ветра на поле, потому что так учили зарабатывать штрафные - и это все что он умеет...
Если ты в сезоне умеешь побеждать со своим богатым клубом Осасуны и Леванты - это показатель???
Золотой мяч для тех, кто не опускает планку. Кто высок всегда, каждый год.
А не как Месси плюет в болельщиков ПСЖ, попукивая на поле и вытащив калькулятор подсчитывая деньги шейхов, смотря на плакаты "вали из Парижа клоун", "нам не нужны 14ки в ПСЖ". За такое получать золотые мячи??
Дембеле.
Или превративший Ямаля в ничто на Лиге Наций Нуну Мендеш, тоже победитель ЛЧ в составе ПСЖ.
Люди отличающиеся стабильно высоким уровнем игры.
Беллингем стабилен? Нет. В этом году все нападение Реала упало на дно, те кто критикует Анчелотти должны посмотреть на показатели нападения ЛаЛиги 24 и 25. Реал был первым во всех показателях в 24 году, а в 25 упал только один, причем сразу на 6 место в лиге - реализация моментов. Были первыми, стали 6ми в лиге, все равно опережая всех и по качеству передач, и по количеству создаваемых моментов, и по игре в обороне. Млекопитающие не смогли перестроится под Мбаппе или занервничали, неизвестно. Из Реала точно некого назвать. Мбаппе? Нет.
Дембеле.
Или превративший Ямаля в ничто на Лиге Наций Нуну Мендеш, тоже победитель ЛЧ в составе ПСЖ.
Люди отличающиеся стабильно высоким уровнем игры.
Беллингем стабилен? Нет. В этом году все нападение Реала упало на дно, те кто критикует Анчелотти должны посмотреть на показатели нападения ЛаЛиги 24 и 25. Реал был первым во всех показателях в 24 году, а в 25 упал только один, причем сразу на 6 место в лиге - реализация моментов. Были первыми, стали 6ми в лиге, все равно опережая всех и по качеству передач, и по количеству создаваемых моментов, и по игре в обороне. Млекопитающие не смогли перестроится под Мбаппе или занервничали, неизвестно. Из Реала точно некого назвать. Мбаппе? Нет.