Гути раскритиковал Ламина Ямаля за появление на пресс-конференции в кепке

Бывший футболист «Реала» раскритиковал нападающего «Барселоны» и сборной Испании за появление на пресс-конференции в кепке.

Мне не понравилось, что Ламин Ямаль пошёл на пресс-конференцию в кепке, надетой задом наперёд. Такие вещи делают на отдыхе или в личной жизни, но не в клубе или сборной.