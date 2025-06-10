Гути раскритиковал Ламина Ямаля за появление на пресс-конференции в кепке

Бывший футболист «Реала» Гути раскритиковал нападающего «Барселоны» и сборной Испании Ламина Ямаля за появление на пресс-конференции в кепке.
Мне не понравилось, что Ламин Ямаль пошёл на пресс-конференцию в кепке, надетой задом наперёд. Такие вещи делают на отдыхе или в личной жизни, но не в клубе или сборной.
Уважение - тонкая грань, включающая в том числе соблюдение некоторых общественных культур и норм... Нет норм - нет уважения.
Общественные традиции создаются многими людьми. И уважение к этим людям - уважение к традициям. Разрушение традиций и присвоение чужих побед и праздников - это ненависть и презрение в чистом виде. Варварство.
Как Обама отдававший честь на смотре войск банкой кока-колы. Хотя сейчас в мире это основной тренд, о чем это я.
Уважение - тонкая грань, включающая в том числе соблюдение некоторых общественных культур и норм... Нет норм - нет уважения.
Общественные традиции создаются многими людьми. И уважение к этим людям - уважение к традициям. Разрушение традиций и присвоение чужих побед и праздников - это ненависть и презрение в чистом виде. Варварство.
Как Обама отдававший честь на смотре войск банкой кока-колы. Хотя сейчас в мире это основной тренд, о чем это я.