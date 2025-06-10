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Гути раскритиковал Ламина Ямаля за появление на пресс-конференции в кепке

вчера, 18:29

Бывший футболист «Реала» Гути раскритиковал нападающего «Барселоны» и сборной Испании Ламина Ямаля за появление на пресс-конференции в кепке.

Мне не понравилось, что Ламин Ямаль пошёл на пресс-конференцию в кепке, надетой задом наперёд. Такие вещи делают на отдыхе или в личной жизни, но не в клубе или сборной.

Гути раскритиковал Ламина Ямаля за появление на пресс-конференции в кепке

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Все комментарии
HE Э ГO И CT
HE Э ГO И CT
вчера в 21:49
Ай, молодца.. 😄👍
la-respect0
la-respect0
вчера в 21:22
Чёт со временем кажется все больше и больше , что он сдуется через пару сезонов... никакого уважения к сопернику и ведь это все возвращается, тупой малой , ой тупой , Месси себе такого не позволял , а он чёт реально попутал.
Futurista
Futurista
вчера в 19:28, ред.
"Реальных пацанов" пересмотрел)...бразильских из фавел...толстой голдовой цепи ещё на шее не хватает...
пират Елизаветы
пират Елизаветы
вчера в 18:58, ред.
    Capral
    Capral
    вчера в 18:56
    Я в нём не ошибся, тот еще фраерок. Сначала пижонские пяточки, потом выставления требований- кого брать и как играть, сейчас кепка- задом на перед. Правильным путём идёте, товарищи. То ли еще будет- ой, ой, ой, как пела Алла Борисовна... А на фотке- типичный жиган из бразильских трущёб.
    catal
    catal
    вчера в 18:37, ред.
    Барселона будет терпеть даже если он сожжет Камп Ноу ради чилла с друзьями. Потому что для Неймара в ПСЖ однажды уже внесли в контракт, что приезд к нему (включая билеты) друзей из Бразилии, их проживание и любые капризы - оплачивает на время встречи клуб. А как еще ты удержишь таких людей, которым важно жить комфортнее Ротшильда и жить за чужой счет?
    Уважение - тонкая грань, включающая в том числе соблюдение некоторых общественных культур и норм... Нет норм - нет уважения.
    Общественные традиции создаются многими людьми. И уважение к этим людям - уважение к традициям. Разрушение традиций и присвоение чужих побед и праздников - это ненависть и презрение в чистом виде. Варварство.
    Как Обама отдававший честь на смотре войск банкой кока-колы. Хотя сейчас в мире это основной тренд, о чем это я.
    протон
    протон
    вчера в 18:34
    Чувак сыгравший 6 или 7 официальных матчей за сборную Испании, кажется даже никогда не игравший на крупных турнирах за неё и выходивший играть с девчячьей прической( с ниточками то ли с ободочками) , серёжками и чуть ли не накрашенными губами, что-то там рассказывает ещё про кепки на прессухе, парню, который уже в 17 лет сыграл и выиграл больше него в этой сборной))
    Шуnя771
    Шуnя771
    вчера в 18:34
    Что вы хотите от недоросля - порастет и будет сидеть на пресс конференции .. в кепке правильно одетой!)
    STVA 1
    STVA 1
    вчера в 18:31, ред.
    Ну он же не в трусах одних пришел! Дрескода там похоже нет!Так все норм!
    протон
    протон
    вчера в 18:30
    Гути ты себя видел? чуть ли не с накрашенными губами всегда ходил
    Гость
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