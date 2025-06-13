Рабьо не собирается переходить в «Милан»

Полузащитник «Марселя» Адриен Рабьо не перейдёт в «Милан» в это межсезонье.
30-летний футболист заявил о намерении остаться в нынешнем клубе, с которым у него контракт до июня 2026 года.
Ранее сообщалось, что переход мог состояться по приглашению нового тренера «Милана» Массимилиано Аллегри, знакомого с Рабьо по совместной работе в «Ювентусе».
Марсель будет в ЛЧ играть, а Милан только будет её по телеку смотреть..., да камбэчить с Лечами, Сасуоломи и прочей футбольной деревней.
Марсель будет в ЛЧ играть, а Милан только будет её по телеку смотреть..., да камбэчить с Лечами, Сасуоломи и прочей футбольной деревней.