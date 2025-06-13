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Рабьо не собирается переходить в «Милан»

вчера, 10:27

Полузащитник «Марселя» Адриен Рабьо не перейдёт в «Милан» в это межсезонье.

30-летний футболист заявил о намерении остаться в нынешнем клубе, с которым у него контракт до июня 2026 года.

Ранее сообщалось, что переход мог состояться по приглашению нового тренера «Милана» Массимилиано Аллегри, знакомого с Рабьо по совместной работе в «Ювентусе».

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Все комментарии
протон
протон
вчера в 13:45
Учитывая, какие зарплаты и комиссионные они с мамой просили раньше, сильно сомневаюсь, что Милан смог бы удовлетворить их аппетиты. Тем более 30 лет, едва ли не последний крупный контракт. Не, нехай сидит в Марселе. Хотя игрок хороший. Может лучше Джаку удастся подписать
unhsn6uhk5ga
unhsn6uhk5ga
вчера в 10:53
Очень разумное решение, выбрал оптимальный результат.
ПЕТЛЯ
ПЕТЛЯ
вчера в 10:52, ред.
Ну разумеется... Нафига ему итальянский середняк ?
Марсель будет в ЛЧ играть, а Милан только будет её по телеку смотреть..., да камбэчить с Лечами, Сасуоломи и прочей футбольной деревней.
sv_1969
sv_1969
вчера в 10:34
Это его право играть где хочет
5qw88ra4cvah
5qw88ra4cvah
вчера в 10:31
В Милан он ещё успеет, надо контракт доработать
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