Рабьо не собирается переходить в «Милан»

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вчера, 10:27

Полузащитник «Марселя» не перейдёт в «Милан» в это межсезонье.

30-летний футболист заявил о намерении остаться в нынешнем клубе, с которым у него контракт до июня 2026 года.

Ранее сообщалось, что переход мог состояться по приглашению нового тренера «Милана» , знакомого с Рабьо по совместной работе в «Ювентусе».