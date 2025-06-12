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«Манчестер Юнайтед» готов включить своего игрока в сделку по Осимхену

сегодня, 00:24

«Манчестер Юнайтед» продолжает проявлять интерес к нападающему «Наполи» Виктору Осимхену.

Недавно нигерийский футболист отказался от предложения о переходе в саудовский клуб «Аль-Хиляль», решив остаться в Европе.

«Красные дьяволы» готовы предложить «Наполи» своего нападающего Джошуа Зиркзее в обмен на Осимхена. Однако пока неизвестно, насколько итальянский клуб заинтересован в этой сделке.

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Все комментарии
A.S.A
A.S.A
сегодня в 10:49
Согласен с пользователем Mar_тм, если МЮ накинет еще лямов 20, то Де Лаурентису нужно соглашаться. Зиркзее еще молод и имеет хорошие шансы перезагрузить карьеру. А вот Осимхэн хоть и качественный форвард, но думаю в МЮ пожалеют,что хотят купить его, характер у него тот еще, ныть будет много, если дела у клуба будут идти так себе....
Duda Gigolaev Osetin
Duda Gigolaev Osetin
сегодня в 08:37
Они солить напов собираются? Надо от Хёйлона точно избавляться. Абсолютный ноль.
Зиркзе тоже не забивной, но определенные плюсы у него есть точно. Особенно в подыгрыше.
Маг_тм
Маг_тм
сегодня в 07:52
Для Наполи это хорошее предложение. Если МЮ доплатит лямов 20-30
пират Елизаветы
пират Елизаветы
сегодня в 06:59
Наполи вроде хотел Гарначо. Все быстро уладится по обмену))))
Alex_67
Alex_67
сегодня в 04:38
У Манчестер Юнайтед нет понимания, как развивать спортивную составляющую клуба. Хозяева МЮ хорошо разбираются в бизнесе и финансах. А о футболе имеют слабое представление, шарахаются из стороны в сторону. Я считаю, что нужно отдать часть полномочий по укомплектованию команды ее главному тренеру.
протон
протон
сегодня в 00:49, ред.
Идея такая возникла. Может быть анулировать счетчик начисления баллов в пол ночь? Ровно в полночь ты получаешь 400 баллов, как полагается, и за первый выложенный комментарий начислять уже сразу 50 баллов. Иначе приходится ждать истечения периода времени со вчерашнего вечера в интервале 2 часа.
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