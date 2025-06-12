«Манчестер Юнайтед» готов включить своего игрока в сделку по Осимхену

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сегодня, 00:24

«Манчестер Юнайтед» продолжает проявлять интерес к нападающему «Наполи» .

Недавно нигерийский футболист отказался от предложения о переходе в саудовский клуб «Аль-Хиляль», решив остаться в Европе.

«Красные дьяволы» готовы предложить «Наполи» своего нападающего в обмен на Осимхена. Однако пока неизвестно, насколько итальянский клуб заинтересован в этой сделке.