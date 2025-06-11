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Кьеза хочет перейти в «Бетис»

вчера, 21:15

Нападающий Федерико Кьеза намерен покинуть «Ливерпуль» и рассматривает переход в «Бетис».

Окружение итальянца высоко оценивает атмосферу в испанском клубе и шансы, которые он предоставляет игрокам такого уровня, позволяя им проявить себя на поле.

Считается, что это может стать идеальным местом для возобновления карьеры игрока.

По информации источника, пока не поступало никаких официальных предложений. Однако Федерико заинтересован в том, чтобы понять позицию испанцев и, возможно, покинуть «красных» после одного сезона в АПЛ.

Переговоры с игроком и между клубами ещё предстоят.

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Все комментарии
протон
протон ответ STVA 1 (раскрыть)
вчера в 23:22
Жаль что травматичен, но когда он играет-это одно удовольствие! В Юве был хорош
STVA 1
STVA 1
вчера в 21:49
Еще толком не известно ничего! По факту и будет разговор))
Варвар7
Варвар7
вчера в 21:30
"Переговоры с игроком и между клубами ещё предстоят." - Ну мы тогда более детально обсудим.)
Ангел неБесГрешен
Ангел неБесГрешен
вчера в 21:27
Скромные запросы - шанс продолжить карьеру...
Гость
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