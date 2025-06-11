Кьеза хочет перейти в «Бетис»

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вчера, 21:15

Нападающий намерен покинуть «Ливерпуль» и рассматривает переход в «Бетис».

Окружение итальянца высоко оценивает атмосферу в испанском клубе и шансы, которые он предоставляет игрокам такого уровня, позволяя им проявить себя на поле.

Считается, что это может стать идеальным местом для возобновления карьеры игрока.

По информации источника, пока не поступало никаких официальных предложений. Однако Федерико заинтересован в том, чтобы понять позицию испанцев и, возможно, покинуть «красных» после одного сезона в АПЛ .

Переговоры с игроком и между клубами ещё предстоят.