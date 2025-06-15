«Ахмат» объявил об уходе ряда игроков

«Ахмат» покинули несколько футболистов.
Защитник Арсен Адамов вернулся в «Зенит», ранее Даниил Уткин перешёл в «Балтику». Также грозненский клуб покидают Александр Жиров, Владислав Камилов, Родриго Руис Диас, Евгений Харин и Минкаил Мацуев.
«Ахмат» покинули несколько футболистов.
Защитник Арсен Адамов вернулся в «Зенит», ранее Даниил Уткин перешёл в «Балтику». Также грозненский клуб покидают Александр Жиров, Владислав Камилов, Родриго Руис Диас, Евгений Харин и Минкаил Мацуев.
Уткин: лишним бы не был... Может сам выбрал Балтику? Хотя в Ахмате был уже 2-й раз, вряд ли они бы оказались от еще одной аренды... Выкуп же у Ростова по рыночной цене вряд ли устроил бы грозненцев. Найдут подешевле какого-то очередного трудолюбивого серба/боснийца.
Жиров, Камилов: на мой взгляд, их уход очень ослабит команду. На эти позиции трудно без большого бюджета найти кого-то, и при общем трэше именно эти двое там не позорились точно...
Руис Диас: особо ничего не показал. Да и не факт что ему самому захотелось оставаться в России. Ему не 20 и не 21, но он не разу раньше не играл за пределами Южной Америки, адаптация у таких сложная. Да и пользы Ахмату особо не принёс.
Харин сник и последние 2 года он у них особой роли не играл уже. Это очевидный уход.
Уткин: лишним бы не был... Может сам выбрал Балтику? Хотя в Ахмате был уже 2-й раз, вряд ли они бы оказались от еще одной аренды... Выкуп же у Ростова по рыночной цене вряд ли устроил бы грозненцев. Найдут подешевле какого-то очередного трудолюбивого серба/боснийца.
Жиров, Камилов: на мой взгляд, их уход очень ослабит команду. На эти позиции трудно без большого бюджета найти кого-то, и при общем трэше именно эти двое там не позорились точно...
Руис Диас: особо ничего не показал. Да и не факт что ему самому захотелось оставаться в России. Ему не 20 и не 21, но он не разу раньше не играл за пределами Южной Америки, адаптация у таких сложная. Да и пользы Ахмату особо не принёс.
Харин сник и последние 2 года он у них особой роли не играл уже. Это очевидный уход.