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«Ахмат» объявил об уходе ряда игроков

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112910415
112910415
сегодня в 08:13
уж не закрывается ли история ?
протон
протон
вчера в 13:39
Адамов средненький но неплохой, в этом сезоне он был рад наверное получить практику, тем более в своем родном регионе. Но если Зенит заломил цену, то покупать его нет смысла... В Ахмате могут найти лучше себе на фланг.
Уткин: лишним бы не был... Может сам выбрал Балтику? Хотя в Ахмате был уже 2-й раз, вряд ли они бы оказались от еще одной аренды... Выкуп же у Ростова по рыночной цене вряд ли устроил бы грозненцев. Найдут подешевле какого-то очередного трудолюбивого серба/боснийца.
Жиров, Камилов: на мой взгляд, их уход очень ослабит команду. На эти позиции трудно без большого бюджета найти кого-то, и при общем трэше именно эти двое там не позорились точно...
Руис Диас: особо ничего не показал. Да и не факт что ему самому захотелось оставаться в России. Ему не 20 и не 21, но он не разу раньше не играл за пределами Южной Америки, адаптация у таких сложная. Да и пользы Ахмату особо не принёс.
Харин сник и последние 2 года он у них особой роли не играл уже. Это очевидный уход.
wkms3yjdu34e
wkms3yjdu34e
вчера в 11:41
Или в Ахмате идет чистка или полный разброд.
STVA 1
STVA 1
вчера в 09:52
Новых наберут думаю. А то с этими чуть не вылетели
VeniaminS
VeniaminS
вчера в 09:00
Если захотели уйти,надо отпускать.
Гость
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