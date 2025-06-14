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Де Брюйне: «У „Наполи“ сумасшедшие болельщики. И это хорошо»

вчера, 21:13

Бельгийский полузащитник Кевин Де Брюйне поделился впечатлениями от подписания контракта с итальянским «Наполи».

Я победитель и хочу выигрывать. «Наполи» в прошлом сезоне выиграл Серию А, играет в Лиге чемпионов. Надеюсь, у нас получится добиваться успехов и дальше. Это амбициозная команда, которая отлично укомплектована. Надеюсь, что я смогу помочь клубу добиться поставленных целей. Болельщики у «Наполи» немного сумасшедшие. Но это хорошо, и я немного понимаю, как здесь всё устроено. Команду поддерживает весь город, мне это нравится. Поначалу будет непривычно, но я готов погрузиться в эту атмосферу.

Де Брюйне ранее выступал за «Манчестер Сити».

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Comentarios
Comentarios
вчера в 23:28, ред.
Может и не особо важно, но у них форма схожа с Сити.
drug01
drug01
вчера в 22:23
Как пойдет игра тогда и узнаешь лучше болельщиков!
goalaktika
goalaktika
вчера в 21:56
Никогда не думал что, КДБ перейдет в Наполи. Это отличный трансфер для неаполотинцев!
SSC Napoli
SSC Napoli
вчера в 21:22
Лучшие в мире!
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