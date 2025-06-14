Де Брюйне: «У „Наполи“ сумасшедшие болельщики. И это хорошо»

Бельгийский полузащитник поделился впечатлениями от подписания контракта с итальянским «Наполи».

Я победитель и хочу выигрывать. «Наполи» в прошлом сезоне выиграл Серию А, играет в Лиге чемпионов. Надеюсь, у нас получится добиваться успехов и дальше. Это амбициозная команда, которая отлично укомплектована. Надеюсь, что я смогу помочь клубу добиться поставленных целей. Болельщики у «Наполи» немного сумасшедшие. Но это хорошо, и я немного понимаю, как здесь всё устроено. Команду поддерживает весь город, мне это нравится. Поначалу будет непривычно, но я готов погрузиться в эту атмосферу.