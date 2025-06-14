«Шинник» подписал Малярова из «Нефтехимика»

1749931707

вчера, 23:08

Состав «Шинника» пополнил 28-летний российский полузащитник .

О переходе сообщил официальный телеграм-канал ярославского клуба. Футболист подписал со своей новой командой контракт на два года. С января 2025-го игрок защищал цвета нижнекамского «Нефтехимика».

На счету хавбека 1 гол и 1 результативная передача в 18 матчах прошедшего сезона. Предыдущая команда Малярова пару месяцев назад фигурировала в новостях о договорном характере матча с «Уралом», но доказательств возможного сговора не нашли.