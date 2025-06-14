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«Шинник» подписал Малярова из «Нефтехимика»

вчера, 23:08

Состав «Шинника» пополнил 28-летний российский полузащитник Кирилл Маляров.

О переходе сообщил официальный телеграм-канал ярославского клуба. Футболист подписал со своей новой командой контракт на два года. С января 2025-го игрок защищал цвета нижнекамского «Нефтехимика».

На счету хавбека 1 гол и 1 результативная передача в 18 матчах прошедшего сезона. Предыдущая команда Малярова пару месяцев назад фигурировала в новостях о договорном характере матча с «Уралом», но доказательств возможного сговора не нашли.

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Все комментарии
Игорь 578
Игорь 578 ответ alexgurzan (раскрыть)
вчера в 23:20
Хорошо
alexgurzan
alexgurzan ответ Игорь 578 (раскрыть)
вчера в 23:09
Увидел, будем разбираться.
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