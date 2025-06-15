Джака может перейти в «Милан»

Полузащитник «Байера» Гранит Джака интересен «Милану».
Итальянцы уже начали переговоры о потенциальном трансфере с представителями футболиста. В «Милане» предлагают 32-летнему полузащитнику сборной Швейцарии контракт до 2028 года с возможностью продления ещё на один сезон.
Ранее появлялась информация о том, что Джака может оказаться в турецком «Галатасарае».
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П.С. Как попасть в группу без призов? Просто вам нужно сделать не менее 30 ставок в месяц, и в правом углу экрана будет выбор - коэффициенты или группа без призов. Я, по совету пользователя 1984, разделил свои ставки на 100 очков и сделал эти ставки, и в июле буду играть в этой группе.