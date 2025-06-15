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Джака может перейти в «Милан»

вчера, 20:22

Полузащитник «Байера» Гранит Джака интересен «Милану».

Итальянцы уже начали переговоры о потенциальном трансфере с представителями футболиста. В «Милане» предлагают 32-летнему полузащитнику сборной Швейцарии контракт до 2028 года с возможностью продления ещё на один сезон.

Ранее появлялась информация о том, что Джака может оказаться в турецком «Галатасарае».

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Все комментарии
STVA 1
STVA 1 ответ 69Haya96 (раскрыть)
вчера в 20:33
Я тоже по сотке делил одну ставку что получить 30 ставок!
69Haya96
69Haya96
вчера в 20:26
Я не забрал свой приз за прошлый месяц, потому что попал в финал случайно, и на самом деле не так заинтересован в призе, как другие. Мне просто интересно, из скольких пользователей только пятеро хотят играть в группе без призов? Разве вы не видите, что происходит? День за днем количество аккаунтов клоновода растет. Вот еще один, который сегодня "убил" очередную группу за три ставки. После всего этого всего пять человек хотят играть в группе без призов на равных условиях? Честно говоря, для меня это очень странно, так как многим людям в этом месяце все равно нечего выиграть в плане призов, и весьма вероятно, что в следующем месяце произойдет та же история. Так разве не интересно посоревноваться на равных хотя бы один месяц? Я сделал расчеты для интереса, как ни посмотри, только в группе без призов самая честная среда с точки зрения конкуренции. Конечно, можно комментировать день за днем ​​и набрать 40 000 очков в обычной группе, но не попасть в финал из-за клонов. Или можно попасть туда, но все равно проиграть, потому что другой может попасть в финал в последний момент с 16 000 очков в запасе. В прошлом месяце именно это и произошло. Баланс есть только в группе без призов.

П.С. Как попасть в группу без призов? Просто вам нужно сделать не менее 30 ставок в месяц, и в правом углу экрана будет выбор - коэффициенты или группа без призов. Я, по совету пользователя 1984, разделил свои ставки на 100 очков и сделал эти ставки, и в июле буду играть в этой группе.
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