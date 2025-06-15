Джака может перейти в «Милан»

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вчера, 20:22

Полузащитник «Байера» интересен «Милану».

Итальянцы уже начали переговоры о потенциальном трансфере с представителями футболиста. В «Милане» предлагают 32-летнему полузащитнику сборной Швейцарии контракт до 2028 года с возможностью продления ещё на один сезон.

Ранее появлялась информация о том, что Джака может оказаться в турецком «Галатасарае».