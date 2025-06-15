У известного футболиста обвалилась стоимость. Чёрная полоса в карьере хулигана Грилиша

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вчера, 18:25

Впереди трансфер в другой клуб.

Джек уступил самому себе

Гвардиола уверен, что английский плеймейкер снизил к себе требования, а фанаты «Манчестер Сити» любят причитать, что зря отпустили в «Челси» Палмера. С учетом неудачи Фодена, Уокера и Грилиша в прошлом сезоне именно Коул из школы «горожан» мог повести за собой в атаке, отдавая голевые передачи на Мармуша и Холанда. Но теперь у Гвардиолы есть француз Шерки, а Палмер стал победителем Лиги конференций в составе «Челси». Грилиш тоже будет играть за другой клуб, но разница между этими футболистами в убытках.

Бывший директор «Манчестер Сити» Бегиристайн обожал продавать воспитанников академии за неплохие деньги, чтобы свести дебет с кредитом. А на Грилиша потратили 117,5 млн евро плюс зарплата, чтобы в ответ получить унылую статистику. Хотя Джеку всего 29 лет, у него футбол ветерана. Слишком медленный и предсказуемый игрок. Хотя Гвардиола давал ему шансы, после 157 матчей за «горожан» у англичанина лишь 17 голов и 23 ассиста. В окружении таких напарников футболист за 117,5 млн евро должен играть лучше.

Тренер «Манчестер Сити» считает, что Грилиш проиграл самому себе. Хотя Гвардиола спокойно относится к явной любви Джека к алкоголю, дело не только в загулах. Грилиш стал отцом и вроде бы реже искал себе приключения на голову, но атакующий хавбек потерял форму. Поэтому Савио и Доку, которые в новом сезоне сами могут стать запасными, чаще появлялись на поле. Гвардиола хотел увидеть Грилиша времен требла, но прошлый сезон не принес «Манчестер Сити» коллекцию трофеев, а Холанд потерял нового друга.

Эрлинг отметил, что в самолете в США рядом с ним лежали вещи, а не сидел Джек. Грилиш, когда у плеймейкера всё получалось, был важным и для раздевалки, ведь он любит шутить и мог стать душой компании. Такие футболисты делают коллективы сильнее. Здесь хорошим примером служит хорват Ловрен, которого Клопп в «Ливерпуле» обожал как раз из-за умения найти со всеми общий язык, а не только за подкаты. Гвардиола часто говорил, что у него нет такого обаяния, как у Юргена, поэтому Хосепу нужны в раздевалке веселые парни.

Грилиш выполнял свою функцию несколько лет, но когда откатился по игровой форме, то остался только один выход – прощание. Джек стал одним из главных провалов «Манчестер Сити» на трансферном рынке. Его стоимость обвалилась в четыре раза. Сейчас, учитывая контракт лишь на два года, «горожане» не смогут выручить за футболиста солидную сумму и компенсировать хотя бы расходы на зарплату. Невероятный промах, Гвардиоле и Бегиристайну стоило лучше изучить кандидата, Грилиш не был готов работать стабильно.

Нет идеального нового клуба

Грилиш может заиграть после ухода из «Манчестер Сити». Он никогда не был футболистом за 100 млн евро, но в «Астон Вилле» стал одним из лидеров. Возвращение в этот клуб – опция, ведь Рэшфорд не задержится в команде, а тренер Эмери вместе с директором Мончи постоянно ищут новичков. Вот только как аналитики из Бирмингема оценивают форму Джека? Если всё очень плохо, то Грилиш окажется в Саудовской Аравии. Хотя туда может отказаться уехать мать его ребенка: Саша Эттвуд увлекается модой, страна шейхов не для нее.

Джек не должен в 29 лет падать так низко, пускай у него слабые шансы сыграть в основе сборной Англии через год на ЧМ -2026. А на клубном уровне помогает имя. Грилиша знают тренеры, поэтому новый наставник «Байера» тен Хаг допускает трансфер футболиста в команду, которая потеряла Вирца. Клуб из Леверкузена сыграет в Лиге чемпионов, что тоже будет бонусом для Грилиша. Также Джек изучит другие английские варианты. Возможно, Сон Хын Мин покинет «Тоттенхэм» летом, а новый тренер Франк попросит о трансферах.

Грилиш как одна из опций, хотя вряд ли новый штаб аналитиков «шпор» считает, что лондонскому клубу не хватает именно Грилиша. Помним об успехе Антони в «Бетисе» и Дембеле в ПСЖ – иногда проблемные форварды раскрываются по-новому, но бразильцу и французу не всегда доверяли в бывших клубах тренеры, а сами они не попадали в передряги, как у Джека. Грилишу важно не пить, а это у него не всегда получается.

Англичанин – футболист старой ушедшей школы. Талант всегда при нем, техники хватает, но проблема на верхнем этаже. Грилиш смышленый парень с чувством юмора, но его ирландская душа (как и Райс, Джек играл за юношеские и молодежные команды родины предков), не оставляет в покое парня, которого не раз выносили из баров нетрезвым. Грилиш не буянил на прощальной вечеринке Де Брюйне, провожая легенду в Неаполь, но сам англичанин не стал иконой футбола в «Манчестер Сити». Ему важно перезапустить карьеру.

Грилишу подойдет команда, где он сможет быть главным на поле. У Райана Шерки могут возникнуть проблемы в «Манчестер Сити», если Гвардиола начнет встраивать француза в строгую модель. Таким футболистам нужна футбольная свобода. Тренер «горожан» не мог дать её Грилишу, ведь даже Де Брюйне ушел в глубину поля и работал без мяча, а не только играл на чистых мячах. Бернарду и Родри тоже выполняли приказы наставника.

Англичанин может уехать в «Милан» или перейти в «Ньюкасл», но самое важное для футболиста его позиции и характера – ощутить свободу. Без возвращения к базовым настройкам в лучших сезонах за «Астон Виллу» карьеру Грилиша не спасти. Повторится история Рэшфорда, который напрашивается в «Барселону», но все понимают, что каталонцам выгоднее доплатить ещё 20 млн евро и забрать перспективного молодого испанца Нико Уильямса, а не ловить потом Маркуса по ночным клубам в Каталонии. Такие англичане – проблемные игроки.