Тен Хаг хочет сохранить Шика в «Байере», несмотря на интерес других клубов

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вчера, 18:55

Главный тренер «Байера» просит руководство команды сохранить форварда в составе.

По информации инсайдеров, Шик получил уже много предложений о переходе, в том числе от мюнхенской «Баварии» и нескольких клубов Английской Премьер-Лиги. Но вполне вероятно, что чешский нападающий так и останется в «Байере», поскольку новый главный тренер команды очень рассчитывает на него.

В минувшем сезоне Шик забил 21 гол в 31 матче Бундеслиги.