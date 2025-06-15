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Тен Хаг хочет сохранить Шика в «Байере», несмотря на интерес других клубов

вчера, 18:55

Главный тренер «Байера» Эрик тен Хаг просит руководство команды сохранить форварда Патрика Шика в составе.

По информации инсайдеров, Шик получил уже много предложений о переходе, в том числе от мюнхенской «Баварии» и нескольких клубов Английской Премьер-Лиги. Но вполне вероятно, что чешский нападающий так и останется в «Байере», поскольку новый главный тренер команды очень рассчитывает на него.

В минувшем сезоне Шик забил 21 гол в 31 матче Бундеслиги.

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Все комментарии
catal
catal
вчера в 20:00, ред.
С такой скорострельностью его сохранить не сможет никто. В топ-клубах зарплаты в 10 раз выше.
В минувшем сезоне этот чешский чудила забил 21 гол после 68 ударов по воротам, в среднем 31%. Каждый третий удар - гол. Это немыслимый топ в современном футболе.
Ironigor
Ironigor
вчера в 19:10
Тут дело не в хотелках , а кто больше предложит 💰💰💰☝️😉
Гость
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