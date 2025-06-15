Главный тренер «Байера» Эрик тен Хаг просит руководство команды сохранить форварда Патрика Шика в составе.
По информации инсайдеров, Шик получил уже много предложений о переходе, в том числе от мюнхенской «Баварии» и нескольких клубов Английской Премьер-Лиги. Но вполне вероятно, что чешский нападающий так и останется в «Байере», поскольку новый главный тренер команды очень рассчитывает на него.
В минувшем сезоне Шик забил 21 гол в 31 матче Бундеслиги.
В минувшем сезоне этот чешский чудила забил 21 гол после 68 ударов по воротам, в среднем 31%. Каждый третий удар - гол. Это немыслимый топ в современном футболе.
В минувшем сезоне этот чешский чудила забил 21 гол после 68 ударов по воротам, в среднем 31%. Каждый третий удар - гол. Это немыслимый топ в современном футболе.