«Зенит» сыграет с махачкалинским «Динамо» на летних сборах

Главный тренер «Зенита» в эфире «Матч ТВ» рассказал о предстоящих контрольных матчах команды из Санкт-Петербурга в летнее межсезонье.

Ранее клуб объявил, что встретится с белградской «Црвеной Звездой» в Сочи. Игра состоится 29 июня на стадионе «Фишт».

Мы играем 29‑го в Сочи с «Црвеной Звездой». Играем 3‑го с махачкалинским «Динамо», которые прилетят к нам. Есть ещё два матча, которые требуют окончательного подтверждения и будут сыграны в Санкт‑Петербурге, но пока они не определены на 100%. Планируем сыграть на «Газпром Арене».