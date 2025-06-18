 
Soccer.ru
ГлавнаяНовостиКалендари и расписанияТоварищеские матчи. Клубы 2025

«Зенит» сыграет с махачкалинским «Динамо» на летних сборах

вчера, 21:38

Главный тренер «Зенита» Сергей Семак в эфире «Матч ТВ» рассказал о предстоящих контрольных матчах команды из Санкт-Петербурга в летнее межсезонье.

Ранее клуб объявил, что встретится с белградской «Црвеной Звездой» в Сочи. Игра состоится 29 июня на стадионе «Фишт».

Мы играем 29‑го в Сочи с «Црвеной Звездой». Играем 3‑го с махачкалинским «Динамо», которые прилетят к нам. Есть ещё два матча, которые требуют окончательного подтверждения и будут сыграны в Санкт‑Петербурге, но пока они не определены на 100%. Планируем сыграть на «Газпром Арене».

Подписывайся в ВК
Все новости
Председатель афганской диаспоры: «Было бы интересно сыграть матч с Россией»
Вчера, 17:59
Официально«Крылья Советов» назвали соперников по контрольным матчам
Вчера, 17:54
Алаев: «Мы работаем, в самые ближайшие дни должен быть свёрстан календарь»
Вчера, 14:21
ОфициальноАПЛ опубликовала календарь на сезон 2025/26
Вчера, 12:07
Ла Лига разрешила «Барселоне» провести первые три матча Ла Лиги на выезде
17 июня
В Чили подтвердили переговоры с Россией о товарищеском матче
17 июня
 
Сортировать
Все комментарии
112910415
112910415
сегодня в 05:06
призёр чемпионата полон решимости повторить успех
6m25am7jthcg
6m25am7jthcg
сегодня в 03:20
Уровень соперника на сборах не так важен.
Jeck Denielse
Jeck Denielse
вчера в 23:34
Семак узнал это от корреспондентов Матч ТВ ???
sv_1969
sv_1969
вчера в 23:27
Серёжа на срач тв это символично)) Успехов Динамо!
lotsman
lotsman
вчера в 21:59
Игра с Црвеной будет интересней. А с Махачкалой будет тренировочный матч.
Ангел неБесГрешен
Ангел неБесГрешен
вчера в 21:48
А когда на курорты?...
Гость
Авторизуйтесь, чтобы оставить свой комментарий
Отправить
 