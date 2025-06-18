«Крылья Советов» назвали соперников по контрольным матчам

«Крылья Советов» объявили о начале подготовки к новому сезону на клубной базе в Самаре.
Работу начали игроки основного состава: Сергей Песьяков, Евгений Фролов, Александр Солдатенков, Николай Рассказов, Кирилл Печенин, Роман Евгеньев, Дмитрий Иванисеня, Сергей Бабкин и Владислав Шитов.
Также к сборам привлечены представители второй команды: Данил Бельтюков, Михаил Недоспасов, Илья Грибакин, Алексей Лысов, Артем Радаев, Николай Максимов, Данила Савельев, Константин Ляхов, Иван Бобер, Ирлан Хугаев, Владимир Игнатенко и Павел Попов.
В конце недели присоединятся Доминик Ороз, Фернандо Костанца и Томас Галдамес, которые отсутствуют по семейным обстоятельствам.
Нападающему Ивану Сергееву предоставлен дополнительный отпуск в связи с участием в матчах в составе сборной России. Форвард прибудет в расположение самарцев на следующей неделе.
Полузащитник Иван Олейников продолжает восстановление по индивидуальной программе.
В июле прибудут футболисты, вернувшиеся из аренды: Владимир Хубулов, Егор Карпицкий, Артем Соколов, Расиль Асайдулин, Никита Першин.
В рамках сбора КС запланировали три контрольных матча — с саратовским «Соколом», КАМАЗом и «Ахматом». О точных датах станет известно позднее.