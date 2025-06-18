«Крылья Советов» назвали соперников по контрольным матчам

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вчера, 17:54

«Крылья Советов» объявили о начале подготовки к новому сезону на клубной базе в Самаре.

Работу начали игроки основного состава: , Евгений Фролов, , , , , , и .

Также к сборам привлечены представители второй команды: , , , , , , Данила Савельев, , , , и .

В конце недели присоединятся , и , которые отсутствуют по семейным обстоятельствам.

Нападающему предоставлен дополнительный отпуск в связи с участием в матчах в составе сборной России. Форвард прибудет в расположение самарцев на следующей неделе.

Полузащитник продолжает восстановление по индивидуальной программе.

В июле прибудут футболисты, вернувшиеся из аренды: , , , , .