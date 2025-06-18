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«Крылья Советов» назвали соперников по контрольным матчам

вчера, 17:54

«Крылья Советов» объявили о начале подготовки к новому сезону на клубной базе в Самаре.

Работу начали игроки основного состава: Сергей Песьяков, Евгений Фролов, Александр Солдатенков, Николай Рассказов, Кирилл Печенин, Роман Евгеньев, Дмитрий Иванисеня, Сергей Бабкин и Владислав Шитов.

Также к сборам привлечены представители второй команды: Данил Бельтюков, Михаил Недоспасов, Илья Грибакин, Алексей Лысов, Артем Радаев, Николай Максимов, Данила Савельев, Константин Ляхов, Иван Бобер, Ирлан Хугаев, Владимир Игнатенко и Павел Попов.

В конце недели присоединятся Доминик Ороз, Фернандо Костанца и Томас Галдамес, которые отсутствуют по семейным обстоятельствам.

Нападающему Ивану Сергееву предоставлен дополнительный отпуск в связи с участием в матчах в составе сборной России. Форвард прибудет в расположение самарцев на следующей неделе.

Полузащитник Иван Олейников продолжает восстановление по индивидуальной программе.

В июле прибудут футболисты, вернувшиеся из аренды: Владимир Хубулов, Егор Карпицкий, Артем Соколов, Расиль Асайдулин, Никита Першин.

В рамках сбора КС запланировали три контрольных матча — с саратовским «Соколом», КАМАЗом и «Ахматом». О точных датах станет известно позднее.

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Ironigor
Ironigor
вчера в 19:53
Для контрольных матчей очень даже нормальные соперники .
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