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Вирц перешёл в «Ливерпуль»

вчера, 21:08

Полузащитник «Байера» Флориан Вирц перешёл в «Ливерпуль».

Как сообщает пресс-служба английского клуба, 22-летний игрок подписал долгосрочный контракт с «красными» после согласования личных условий и успешного прохождения медицинского обследования.

По информации инсайдеров, сумма сделки составила около 150 млн евро.

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Все комментарии
Sergo81
Sergo81 ответ Capral (раскрыть)
сегодня в 02:31
Давно понятно, что без Витиньи псж никакой, а его вчера можно сказать и не было. Без основных двух пз он один и не пытался ничего делать. Думаю Энрике больше такую дичь не сделает. А хвича один на фланге, потому как в него не верит соперник. Только индзаги в него верил. Игра действительно становится примитивной. Без Витиньи не будет псж-гегемона и тем более Хвичи.
Capral
Capral ответ Evgen_86 (раскрыть)
сегодня в 01:37, ред.
А я думаю, что более, чем серьезно. И вот пример. Когда выигрывает ПСЖ- лавры героя приписывают и грузину, как только у ПСЖ неудача- грузина пытаются отмазать, дескать, виноваты все, только не он. Ну так вот, как только не пошла игра у ведущих игроков ПСЖ, грузин тут же растворился, что и неудивительно, ведь он никогда не был лидером- ни в Наполи, ни в ПСЖ. Пример, Наполи в ЛЧ в первой игре с Миланом. Заболел лидер Осимхен и грузину предстояло взять на себя бремя лидера, с чем, он, полностью провалился и Наполи проиграл, что в итоге и решило судьбу противостояния. Более того, именно ошибка грузина у штрафной Милана и привела к единственному голу при контратаке миланцев...

Я всегда говорил и говорю- грузин не лидер, он на подхвате, играет только за счет сильных партнеров, а если у них игра не идет, стать лидером он не способен, что было доказано и не раз... Он- примитивист и техника у него однообразная- раскачивания защитника, затем уход вправо и удар- всё очевидно. Но самое ужасное то, что он по-прежнему один на левом фланге, что было и вчера, в полном одиночестве, что позволяет ему овладеть мячом и идти в дриблинг. Не понимаю, почему соперники позволяют ему так свободно играть? Его надо, просто лишить мяча и всё, он нuчего не сделает...
Sergo81
Sergo81 ответ Romeo 777 (раскрыть)
сегодня в 01:10
Баллак в Челси был хорош. Быстро сообразил, что мяча от партнёров не дождётся ( как Шева), и сам отбирал и креативил. Нашёл себя вполне.
Dudikoff
Dudikoff ответ liverpool-today (раскрыть)
сегодня в 00:27
Не пойму наших. Постоянно ныли (в том числе и я) что бейсболисты скупятся. Тут нате вам топ-трансферы, и всё равно не то)) Давайте радоваться, что мы наконец-то начали вести себя как топ клуб) Мы итак без хороших трансферов при Юре упустили, считаю, как минимум одну лигу чемпионов и один кубок АПЛ.
Evgen_86
Evgen_86 ответ Capral (раскрыть)
сегодня в 00:24, ред.
Как-то несерьёзно выдергивать из просмотренного обзора отдельные моменты, вешая по ним всю вина на грузина. А если матч целиком смотреть, то там напрочь бразилы закрыли фланги. Хакими ничего не смог на своем фланге, после его потерь также были опасные конты на ворота ПСЖ. Дуэ провалил игру, ничего не смог ни на одном из флангов и в центре ничего не смог, после его потерь также шли контры на ворота Парижа. Вышел зверюга Мендеш и тоже мало что сделал на своем фланге, Барколя вышел результата нет. Витиньо ноль креатива. В моменте с голом бездарная игра 2 ЦЗ французского клуба. Но виноват во всем конечно же грузин.
IKER-RAUL
IKER-RAUL
сегодня в 00:23
ну наконец то свершилось-подтвердилось!
Теперь Флориан не подведи!
Evgen_86
Evgen_86 ответ Romeo 777 (раскрыть)
сегодня в 00:00
Ну вот как раз Озилу и Гюндогану топ-игроками стать помогло, что они в Германии родились и менталитет у них, видимо, этой страны. А так турки рождённые на родине топ-игроками не стают.
Capral
Capral ответ Romeo 777 (раскрыть)
вчера в 23:55
Ну вот как раз, игрок, он не очень интересный- типичный представитель Тевтонского ордена- и по духу, и по стилю, и по мысли. Но возможно, Ливерпулю другого и не надо.
Romeo 777
Romeo 777
вчера в 23:35
Удачи Вирцу в Англии!
Очень интересный игрок, посмотрим, как покажет себя в АПЛ.
ПЕТЛЯ
ПЕТЛЯ
вчера в 23:33
Чёта долго Вирц переходил...
Пешком из Ливеркузена до Ла Манша..., а потом вплавь..., а затем тем же пёхом до Ливерпуля - быстрее бы вышло ! )
Romeo 777
Romeo 777 ответ Karkaz (раскрыть)
вчера в 23:33
Озил, Гюндоган турки с немецкими паспортами, называть их немцами как то язык не поворачивается 😁 А те другие, из «старой школы» так скажем были не плохи довольно таки.
Если сравнивать, как Хаверц играл в Бундес Лиге и как играл/играет в АПЛ за Челси и Арсенал это небо и земля ведь. Об этом наверно речь. Из свежих тот же Фюллькруг совсем не потянул Англию, хотя 3 последних сезона в Германии много забивал и отдавал. Швайнштайгер провалился. Шюррле, Вернер и т.д. Нельзя говорить конечно за всех поголовно, но чаще хуже, чем лучше после БЛ.
ПЕТЛЯ
ПЕТЛЯ ответ liverpool-today (раскрыть)
вчера в 23:22, ред.
"Немцы со временем растворяются в АПЛ."

Ну ... ЮрКа Клинсманн и Я с тобой вряд ли согласятся!!! ))
Capral
Capral ответ Karkaz (раскрыть)
вчера в 22:42, ред.
Кстати, гол в ворота ПСЖ пришел после того, как грузинка завозился с мячом в центре поля. Последовала контра и гол... А гол ПСЖ отменили из-за того, что мяч попал в жо...у грузинке и отлетел к партнеру стоящему в офсайде... А мог мяч напрямую залететь, если бы не задница грузинки.🤭🤭🤭🤭🤭🤭🤭🤣🤣🤣🤣🤣🤣🤣🌶️🌶️🌶️🌶️🌶️🌶️🌶️
Karkaz
Karkaz ответ liverpool-today (раскрыть)
вчера в 22:31, ред.
По Вернеру изначально были вопросы. Хаверц нормально играет, один из лучших у Арсенала.
Немцы хорошо играют в целом, стереотипы какие то тут у некоторых. Баллак, Хаманн, Мертезакер, Хут, Леманн, Озил, Гюндоган.
Comentarios
Comentarios
вчера в 22:30
Хорошо если как Баллак заиграет
протон
протон ответ Evgen_86 (раскрыть)
вчера в 22:24
Болельщики Ливерпуля много лет ждали таких трансферов.
Главное без травм.
И надеемся станет определяющим игроком на долгие годы.
Если сыграются с Салахом это будет бомба. Пожелаем удачи игроку?
протон
протон ответ sv_1969 (раскрыть)
вчера в 22:21
В любом случае удачи, согласен время покажет.
матос
матос ответ liverpool-today (раскрыть)
вчера в 22:15
Скромного Ливерпуля??? )))))) Рассмешил епрст)))))))
Evgen_86
Evgen_86 ответ liverpool-today (раскрыть)
вчера в 22:12
А зачем Ливерпуюлю игрок плана Фирмино, это ведь не чистая 9. По мне, как раз бомбардир нужен.
RomarioBrazil
RomarioBrazil
вчера в 22:10
С ума сошли. Не стоит он этих денег
liverpool-today
liverpool-today
вчера в 22:09
Всё таки слишком огромная сумма для скромного Ливерпуля. Кай Хаверц тоже считался мега талантом. Также как и Вернер. Немцы со временем растворяются в АПЛ. И не оправдывают вложенные средства. Без удачной находки нападающего толку не будет. Где же новый Фирмино хотя бы, если уж нет нового Кусареса
Шуnя771
Шуnя771
вчера в 22:09
Что гадать, посмотрим внимательно, кто то должен лысого тревожить))
Evgen_86
Evgen_86
вчера в 21:56
Удачный трансфер это Салах из Ромы, никаких 100 млн не платил Ливерпуль, а игрок превратился в топище, в отличие от более стамиллионных трансферов Коута и Фелиша.
Такие деньги обязывают игрока делать разницу и вести команду к большим победам.
sv_1969
sv_1969 ответ протон (раскрыть)
вчера в 21:49
Ну это бабушка надвое сказала!Тут может быть не мало против!
1) Новая команда и лига
2) травмы и ведь не имеет как Рон богатырского здоровья
3) новый тренер
и так далее
Вообщем только время покажет топовый это трансфер или нет
Evgen_86
Evgen_86 ответ протон (раскрыть)
вчера в 21:41
Удачная, это за бесплатно подписать или за копейки, а тут 130 млн. Как бы не попасть в просак как Барса с Коутом или Атлетико с Фелишем.
протон
протон
вчера в 21:31
Поздравляю «Ливерпуль»! Топовая сделка, очень удачная вне сомнений
25процентный клоун
25процентный клоун
вчера в 21:20
Это будет пушка, Ливер качественно усилился
Шуnя771
Шуnя771
вчера в 21:19, ред.
В любом случае удачи!
Интересно как он проявит себя в английском чемпе?
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