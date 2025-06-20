Полузащитник «Байера» Флориан Вирц перешёл в «Ливерпуль».
Как сообщает пресс-служба английского клуба, 22-летний игрок подписал долгосрочный контракт с «красными» после согласования личных условий и успешного прохождения медицинского обследования.
По информации инсайдеров, сумма сделки составила около 150 млн евро.
Если сравнивать, как Хаверц играл в Бундес Лиге и как играл/играет в АПЛ за Челси и Арсенал это небо и земля ведь. Об этом наверно речь. Из свежих тот же Фюллькруг совсем не потянул Англию, хотя 3 последних сезона в Германии много забивал и отдавал. Швайнштайгер провалился. Шюррле, Вернер и т.д. Нельзя говорить конечно за всех поголовно, но чаще хуже, чем лучше после БЛ.
Если сравнивать, как Хаверц играл в Бундес Лиге и как играл/играет в АПЛ за Челси и Арсенал это небо и земля ведь. Об этом наверно речь. Из свежих тот же Фюллькруг совсем не потянул Англию, хотя 3 последних сезона в Германии много забивал и отдавал. Швайнштайгер провалился. Шюррле, Вернер и т.д. Нельзя говорить конечно за всех поголовно, но чаще хуже, чем лучше после БЛ.