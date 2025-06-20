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ГлавнаяНовостиКонтрактыФранция. Лига 1 2024/2025

ПСЖ возобновил переговоры с Доннаруммой о продлении контракта

вчера, 13:46

«Пари Сен-Жермен» и голкипер Джанлуиджи Доннарумма вновь начали обсуждение условий нового соглашения.

Действующий контракт итальянца рассчитан до лета 2026 года, однако парижский клуб стремится продлить его, чтобы избежать возможного бесплатного ухода игрока в будущем.

Доннарумма и его представители отмечают, что переговоры проходят спокойно, а сам вратарь сосредоточен на выступлениях за клуб.

На данный момент обе стороны настроены на продолжение сотрудничества, и ПСЖ рассчитывает сохранить итальянца в качестве основного вратаря на ближайшие сезоны.

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Все комментарии
stasil2
stasil2
сегодня в 00:21
Мотя прощай...., не скучай смотри футбол
ANATOLY KANDAUROV
ANATOLY KANDAUROV
вчера в 15:21
Он лучший вратарь мира на сегодня. А эта это надо шейхам хорошо платить. Вот и всё
Kostya-515
Kostya-515
вчера в 15:01
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drug01
drug01
вчера в 13:52
А как же наш вратарь???
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