ПСЖ возобновил переговоры с Доннаруммой о продлении контракта

«Пари Сен-Жермен» и голкипер Джанлуиджи Доннарумма вновь начали обсуждение условий нового соглашения.
Действующий контракт итальянца рассчитан до лета 2026 года, однако парижский клуб стремится продлить его, чтобы избежать возможного бесплатного ухода игрока в будущем.
Доннарумма и его представители отмечают, что переговоры проходят спокойно, а сам вратарь сосредоточен на выступлениях за клуб.
На данный момент обе стороны настроены на продолжение сотрудничества, и ПСЖ рассчитывает сохранить итальянца в качестве основного вратаря на ближайшие сезоны.