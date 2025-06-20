ПСЖ возобновил переговоры с Доннаруммой о продлении контракта

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вчера, 13:46

«Пари Сен-Жермен» и голкипер вновь начали обсуждение условий нового соглашения.

Действующий контракт итальянца рассчитан до лета 2026 года, однако парижский клуб стремится продлить его, чтобы избежать возможного бесплатного ухода игрока в будущем.

Доннарумма и его представители отмечают, что переговоры проходят спокойно, а сам вратарь сосредоточен на выступлениях за клуб.