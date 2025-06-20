Гарсия о переходе в «Барселону»: «Я очень счастлив»

Голкипер «Барселоны» Хоан Гарсия высказался о своём контракте с клубом.
Счастлив, очень счастлив. Честно говоря, я с нетерпением ждал этого дня, и он наконец настал. Хочу продолжать расти как вратарь и многое выиграть, достигнуть прекрасных результатов с командой. Я считаю себя смелым вратарем, которому нравится помогать команде во всех ситуациях. У меня хорошие рефлексы, хорошая игра на выходах. Постараюсь внести свой вклад и помочь всем, чем смогу.
«Барселона» официально объявила о переходе 24-летнего игрока 18 июня.