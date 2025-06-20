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Гарсия о переходе в «Барселону»: «Я очень счастлив»

вчера, 19:38

Голкипер «Барселоны» Хоан Гарсия высказался о своём контракте с клубом.

Счастлив, очень счастлив. Честно говоря, я с нетерпением ждал этого дня, и он наконец настал. Хочу продолжать расти как вратарь и многое выиграть, достигнуть прекрасных результатов с командой. Я считаю себя смелым вратарем, которому нравится помогать команде во всех ситуациях. У меня хорошие рефлексы, хорошая игра на выходах. Постараюсь внести свой вклад и помочь всем, чем смогу.

«Барселона» официально объявила о переходе 24-летнего игрока 18 июня.

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Все комментарии
catal
catal
сегодня в 05:30
По статистике ничего выдающегося у Гарсии нет. В ЛаЛиге даже Куртуа и Тер Штеген вторичны после Облака из мадридского Атлетико и Уная Симона из Бильбао, ставшего основным голкипером сборной Испании. А уж Гарсия и подавно.
95-shishani-95
95-shishani-95
вчера в 22:29
Не получилось перейти в Реал, перешёл в Барселону, теперь рад?))
протон
протон
вчера в 20:09
Удачи, Жоан! И побольше сухих матчей!
sv_1969
sv_1969
вчера в 19:44
А ты представляешь как тер Штеген счастлив)))
uwzd9xktr9zt
uwzd9xktr9zt
вчера в 19:40
Теперь за основное место в рамке надо бороться, поляк не надёжен
Гость
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