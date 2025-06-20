Абакар Гаджиев стал игроком «Ахмата»

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вчера, 20:03

Футболист махачкалинского «Динамо» продолжит карьеру в «Ахмате».

Как сообщает официальный телеграм-канал грозненцев, 21-летний нападающий подписал контракт с командой на 4 года.

Ранее стало известно о том, что в клуб из Грозного перешёл игрок Эгаш Касинтура.