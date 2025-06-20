Абакар Гаджиев стал игроком «Ахмата»

Футболист махачкалинского «Динамо» Абакар Гаджиев продолжит карьеру в «Ахмате».
Как сообщает официальный телеграм-канал грозненцев, 21-летний нападающий подписал контракт с командой на 4 года.
Ранее стало известно о том, что в клуб из Грозного перешёл игрок Эгаш Касинтура.
до старта менее 30 дней.
и в это время надо хорошо подготовится:
1. вшить новичков в тактику клуба. понять стиль, сбалансировать роли.
2. не потерять старый пул состава.
Богосавац, Бериша, Самородов, Ибишев, Тодорович,
Садулаев, если не уйдет.
3. нужен новый форвард...или вернуть домой Мо Конате.
4. ждем качественного опорника. увы, Швец больше лечится чем играет.
как же не хватает Тммофеева, который ушел в Локо.
до старта менее 30 дней.
и в это время надо хорошо подготовится:
1. вшить новичков в тактику клуба. понять стиль, сбалансировать роли.
2. не потерять старый пул состава.
Богосавац, Бериша, Самородов, Ибишев, Тодорович,
Садулаев, если не уйдет.
3. нужен новый форвард...или вернуть домой Мо Конате.
4. ждем качественного опорника. увы, Швец больше лечится чем играет.
как же не хватает Тммофеева, который ушел в Локо.