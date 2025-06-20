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Абакар Гаджиев стал игроком «Ахмата»

вчера, 20:03

Футболист махачкалинского «Динамо» Абакар Гаджиев продолжит карьеру в «Ахмате».

Как сообщает официальный телеграм-канал грозненцев, 21-летний нападающий подписал контракт с командой на 4 года.

Ранее стало известно о том, что в клуб из Грозного перешёл игрок Эгаш Касинтура.

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Все комментарии
пират Елизаветы
пират Елизаветы ответ PATRIOT1965 (раскрыть)
сегодня в 01:03
Вот был игрок львиное сердце!!! Адилсон Варкен
протон
протон ответ PATRIOT1965 (раскрыть)
вчера в 23:37
Добавть хотелось. Газизов как риелторв строй компании. Взял дешево, купил дорого. Бизнесмен от природы. Ой, какая он лисаа )))
протон
протон ответ PATRIOT1965 (раскрыть)
вчера в 23:32
Согласен с тем, что Остап Бендер - это Шамиль Газизов. Еще тот Выкртуас, который судился со Спартаком и Федуном. Но Гамида Агаларова усадили на лавку согласитесь там и папа не помог. Но как вернулся так реанимировался на поле.
PATRIOT1965
PATRIOT1965 ответ пират Елизаветы (раскрыть)
вчера в 23:27
Знаешь кого нам не хватает? Адильсона,помнишь?
PATRIOT1965
PATRIOT1965 ответ пират Елизаветы (раскрыть)
вчера в 23:23
Нап нужен,без него никак.
PATRIOT1965
PATRIOT1965 ответ Абуссафар Аббасов (раскрыть)
вчера в 23:22
Останется и даже трансферы будут скоро.
PATRIOT1965
PATRIOT1965 ответ протон (раскрыть)
вчера в 23:17, ред.
Нет я не согласен с тобой категорически.С Дагестана у нас играли Лахиялов,Асильдаров,Бериша,Агаларов,кроме последнего никто проблем не имел,все достойно смотрелись.На счет переманивать тоже не согдашусь,я внимательно слежу за Динамо,ведь и бюджет маленький,нужно усиливать состав,а денег нет,надо кого то продать,чтобы кого то купить и продать удачно и купить удачно.Ахмат получается покупая игроков дает клубу средства,а там самое интересное,там Остап Бендер- Газизов,уверяю тебя он на эти деньги купит не хуже этих двоих игроков,да еще парочку новичков.Так,что,чтобы сказать Ахмат ослабляет Динамо,это полная чушь.Все клубы так живут,кого то продают,чтобы купить других.
пират Елизаветы
пират Елизаветы
вчера в 21:36, ред.
отлично.
до старта менее 30 дней.
и в это время надо хорошо подготовится:
1. вшить новичков в тактику клуба. понять стиль, сбалансировать роли.
2. не потерять старый пул состава.
Богосавац, Бериша, Самородов, Ибишев, Тодорович,
Садулаев, если не уйдет.
3. нужен новый форвард...или вернуть домой Мо Конате.
4. ждем качественного опорника. увы, Швец больше лечится чем играет.
как же не хватает Тммофеева, который ушел в Локо.
Абуссафар Аббасов
Абуссафар Аббасов
вчера в 20:18
Удачи!Кто интересно останется в Динамо Махачкале?!Всех купят!
PATRIOT1965
PATRIOT1965
вчера в 20:12
Удачи в Ахмате!!!!👍👍👍
протон
протон
вчера в 20:08, ред.
У Ахмата есть тенденция переманивать игроков из Дмх). Касинтуру, как я знаю, забрали уже? Разве что Бериша заиграл в Ахмат. остальные лавку полируют как Гамид Агаларов и другие.
drug01
drug01
вчера в 20:05
Желаем успешной и игры и все будет хорошо!
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