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Учредитель «Акрона» раскрыл задачу на новый сезон

вчера, 14:59

Учредитель тольяттинского «Акрона» Павел Морозов рассказал источнику о задаче клуба на следующий сезон.

К сожалению, нам действительно немного не хватило до восьмого места. Не настроились на «Локомотив», тренер, как он сам признался, не угадал с составом, да и «Ростов» взял свои очки. Цель оказалась недостижимой. Задачи у нашего клуба всегда максимальные. Команда, которая заняла девятое место, не может поставить задачу кроме как подняться выше. Поэтому хочется видеть команду в восьмёрке, а ещё лучше — седьмыми. Вот она — задача на сезон.

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Акрон
Источник: matchtv.ru
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Все комментарии
4skjbrgknwpa
4skjbrgknwpa
вчера в 18:16
Второй сезон всегда сложнее.
stanichnik
stanichnik
вчера в 17:21
Попасть в дюжину лучших уже будет неплохо для прошлогоднего дебютанта, а получится подняться выше, то можно признать хорошим результатом.
wy2jn9bh846s
wy2jn9bh846s
вчера в 16:12
Амбиции у них очень высокие.
CCCP1922
CCCP1922
вчера в 15:23
Акрон находится в самом начале своей истории. Ему только предстоит заявить о себе в полный голос. С интересом наблюдаю за его прогрессом. А все потому, что у клуба есть хозяин, который умеет считать деньги и, кроме того, разбирается в футболе. Я уверен, в Акроне вряд ли возможна ситуация как в Химках или Торпедо. Лишь бы только никто не мешал...
Варвар7
Варвар7
вчера в 15:02
Даже по ходу интервью постепенно задача крепла...)
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