Учредитель «Акрона» раскрыл задачу на новый сезон

Учредитель тольяттинского «Акрона» Павел Морозов рассказал источнику о задаче клуба на следующий сезон.

К сожалению, нам действительно немного не хватило до восьмого места. Не настроились на «Локомотив», тренер, как он сам признался, не угадал с составом, да и «Ростов» взял свои очки. Цель оказалась недостижимой. Задачи у нашего клуба всегда максимальные. Команда, которая заняла девятое место, не может поставить задачу кроме как подняться выше. Поэтому хочется видеть команду в восьмёрке, а ещё лучше — седьмыми. Вот она — задача на сезон.