Бывший главный тренер «Манчестер Юнайтед» Ральф Рангник прокомментировал итоги сезона для манкунианцев.
Кто на самом деле в клубе принимает решения и почему? После моего ухода они потратили 700 или 800 млн фунтов, а команда финиширует пятнадцатой в чемпионате. Они много раз меняли тренеров. Должен же быть кто-то в руководстве, кто решает, какой должна быть стратегия и какой тренер впишется в неё.
МЮ занял 15-е место в Английской Премьер-Лиге по итогам прошлого сезона, а также уступил в финале Лиги Европы лондонскому «Тоттенхэму».
Теперь обожрав МЮ как моль, а мы все знаем что это такое не понаслышке, дырявый некогда успешный клуб будет выплачивать кредиты за прошлые 10 лет - за счет себя, но никогда не за счет Глейзеров. То есть сокращения выплат "трудящихся", за счет уменьшения премий, отдыха, сокращения условий проживания персонала на выезде в гостиницах вместо люкс - 3 звезды, и пр. Так грабят успех всегда. "Нужно сжать пояса, кто-то слишком много ест".
Теперь обожрав МЮ как моль, а мы все знаем что это такое не понаслышке, дырявый некогда успешный клуб будет выплачивать кредиты за прошлые 10 лет - за счет себя, но никогда не за счет Глейзеров. То есть сокращения выплат "трудящихся", за счет уменьшения премий, отдыха, сокращения условий проживания персонала на выезде в гостиницах вместо люкс - 3 звезды, и пр. Так грабят успех всегда. "Нужно сжать пояса, кто-то слишком много ест".
Зенит потратил 60 млн евро и стал вторым.
Больше тратишь- громче падаешь
Зенит потратил 60 млн евро и стал вторым.
Больше тратишь- громче падаешь