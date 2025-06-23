Рангник: «МЮ потратил 800 млн фунтов и стал 15-м. Кто за это ответит?»

Бывший главный тренер «Манчестер Юнайтед» прокомментировал итоги сезона для манкунианцев.

Кто на самом деле в клубе принимает решения и почему? После моего ухода они потратили 700 или 800 млн фунтов, а команда финиширует пятнадцатой в чемпионате. Они много раз меняли тренеров. Должен же быть кто-то в руководстве, кто решает, какой должна быть стратегия и какой тренер впишется в неё.