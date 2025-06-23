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Рангник: «МЮ потратил 800 млн фунтов и стал 15-м. Кто за это ответит?»

вчера, 13:32

Бывший главный тренер «Манчестер Юнайтед» Ральф Рангник прокомментировал итоги сезона для манкунианцев.

Кто на самом деле в клубе принимает решения и почему? После моего ухода они потратили 700 или 800 млн фунтов, а команда финиширует пятнадцатой в чемпионате. Они много раз меняли тренеров. Должен же быть кто-то в руководстве, кто решает, какой должна быть стратегия и какой тренер впишется в неё.

МЮ занял 15-е место в Английской Премьер-Лиге по итогам прошлого сезона, а также уступил в финале Лиги Европы лондонскому «Тоттенхэму».

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Scorp689
Scorp689
вчера в 15:54
Понять и простить... Распил есть во всех клубах...
catal
catal
вчера в 13:49, ред.
Схема ограбления МЮ становится постепенно все прозрачней, созданный Фергюсоном бренд "успешного клуба" кредитовался под текущие расходы, а текущие доходы забирались в частный карман акционеров. Так пилят все предприятия по сути. Это затраты 800 млн. - не из денег Глейзеров, а из денег банков, и под проценты. А то, что клуб получает из текущей прибыли, как раз идет в карман Глейзеров, продажи, реклама, ТВ, спонсоры, выплаты премиальных за кубки и пр.
Теперь обожрав МЮ как моль, а мы все знаем что это такое не понаслышке, дырявый некогда успешный клуб будет выплачивать кредиты за прошлые 10 лет - за счет себя, но никогда не за счет Глейзеров. То есть сокращения выплат "трудящихся", за счет уменьшения премий, отдыха, сокращения условий проживания персонала на выезде в гостиницах вместо люкс - 3 звезды, и пр. Так грабят успех всегда. "Нужно сжать пояса, кто-то слишком много ест".
Jeck Denielse
Jeck Denielse
вчера в 13:39
МЮ потратил 800 млн фунтов и стал 15-м.»
Зенит потратил 60 млн евро и стал вторым.
Больше тратишь- громче падаешь
Гость
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