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Тудор прокомментировал победу «Ювентуса» над «Видадом»

вчера, 11:32
ЮвентусЛоготип футбольный клуб Ювентус (Турин)4 : 1Логотип футбольный клуб Видад КасабланкаВидад КасабланкаМатч завершен

Главный тренер «Ювентуса» Игор Тудор подвёл итоги победного матча против марокканского «Видада».

Игра была медленной, потому что они тоже хорошо подготовились. Мы забили, но в футболе никогда не знаешь, чего ждать. До последней минуты нужно быть осторожным. Я всегда боюсь, даже при счёте 3:1. Мы победили, поэтому сегодня вечером игроки спокойно пойдут на ужин. Затем мы уже будем готовиться к последнему матчу в группе против «Манчестер Сити».

Напомним, что во встрече второго тура Клубного чемпионата мира «Ювентус» обыграл «Видад» со счётом 4:1.

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CCCP1922
CCCP1922
вчера в 11:52
Это был всего лишь Видад, не самый сильный клуб КЧМ-2025. Кстати, пока этот турнир выглядит не очень нужным. Задача Ювентуса в нынешнем сезоне вернуться на вершину в Серии А. Есть ещё Лига Чемпионов, в которой Старая Синьора попытается, как минимум, дойти до полуфинала.
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