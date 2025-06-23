Тудор прокомментировал победу «Ювентуса» над «Видадом»

Главный тренер «Ювентуса» подвёл итоги победного матча против марокканского «Видада».

Игра была медленной, потому что они тоже хорошо подготовились. Мы забили, но в футболе никогда не знаешь, чего ждать. До последней минуты нужно быть осторожным. Я всегда боюсь, даже при счёте 3:1. Мы победили, поэтому сегодня вечером игроки спокойно пойдут на ужин. Затем мы уже будем готовиться к последнему матчу в группе против «Манчестер Сити».