Тудор прокомментировал победу «Ювентуса» над «Видадом»

Главный тренер «Ювентуса» Игор Тудор подвёл итоги победного матча против марокканского «Видада».
Игра была медленной, потому что они тоже хорошо подготовились. Мы забили, но в футболе никогда не знаешь, чего ждать. До последней минуты нужно быть осторожным. Я всегда боюсь, даже при счёте 3:1. Мы победили, поэтому сегодня вечером игроки спокойно пойдут на ужин. Затем мы уже будем готовиться к последнему матчу в группе против «Манчестер Сити».
Напомним, что во встрече второго тура Клубного чемпионата мира «Ювентус» обыграл «Видад» со счётом 4:1.