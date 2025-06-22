Киву — о матче с «Урава Рэд Даймондс»: «Соперник защищался очень низко»

Главный тренер миланского «Интера» прокомментировал победу своего клуба над японским «Урава Рэд Даймондс» в матче второго тура Клубного чемпионата мира.

Мы провели серьёзный матч, бились всеми возможными способами. Соперник защищался очень низко. Но мы верили в себя до самого конца, и у нас получилось победить. Что касается Валентина Карбони, то это был его первый матч за восемь месяцев. Я рад за него, ведь он много и упорно работал. Видеть его таким счастливым – это приятно.