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Киву — о матче с «Урава Рэд Даймондс»: «Соперник защищался очень низко»

сегодня, 00:55
ИнтерЛоготип футбольный клуб Интер (Милан)2 : 1Логотип футбольный клуб Урава Рэд Даймондс (Сайтама)Урава Рэд ДаймондсМатч завершен

Главный тренер миланского «Интера» Кристиан Киву прокомментировал победу своего клуба над японским «Урава Рэд Даймондс» в матче второго тура Клубного чемпионата мира.

Мы провели серьёзный матч, бились всеми возможными способами. Соперник защищался очень низко. Но мы верили в себя до самого конца, и у нас получилось победить. Что касается Валентина Карбони, то это был его первый матч за восемь месяцев. Я рад за него, ведь он много и упорно работал. Видеть его таким счастливым – это приятно.

«Интер» обыграл «Урава Рэд Даймондс» со счётом 2:1 и возглавил группу Е после двух туров (4 очка). Победный гол в этом матче забил полузащитник миланцев Валентин Карбони.

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Все комментарии
Ангел неБесГрешен
Ангел неБесГрешен
сегодня в 08:45
Смотрю, мнения по поводу этого специалиста разделились...
AleS
AleS
сегодня в 08:36
Киву лучший!
catal
catal ответ ᅠᅠ (раскрыть)
сегодня в 08:23
Да, если он в таком стиле Серии Б будет идти от сезона к сезону в Италии, все Лечче, Бари, Пармы будут в ноги кланяться Киву за такие мастер-классы.
STVA 1
STVA 1
сегодня в 08:01
Сейчас идёт подготовка в принципе к новому сезону Так что выводы делать пока рано
Comentarios
Comentarios ответ ᅠᅠ (раскрыть)
сегодня в 07:25
Ну посмотрим в этом сезоне Наполи ох как не прост
ᅠᅠ
ᅠᅠ ответ Comentarios (раскрыть)
сегодня в 07:19
Не знаю, не знаю, меня полностью устраивает этот тренер. Профессионализм, свежие идеи, харизма - всё при нём. Буду очень рад, если он на долгие годы останется тренером Интера. Полагаю, многие болельщики будут со мной согласны. И болельщики Милана, и болельщики Ювентуса, и даже поклонники Ромы с Наполи. 😉
Comentarios
Comentarios ответ ᅠᅠ (раскрыть)
сегодня в 07:15
Кисель молочные берега ну не тянет
ᅠᅠ
ᅠᅠ
сегодня в 07:07
Зря на Киву наговариваете. Отличный специалист, находящийся на своём месте. С блестящим видением современного футбола, детальным знанием тактических нюансов и способным воплотить в жизнь передовые идеи. Лучшего тренера для Интера нельзя пожелать, это я как поклонник Милана говорю. 🙃
Comentarios
Comentarios ответ catal (раскрыть)
сегодня в 06:47
И вечно глазенки бегают
catal
catal
сегодня в 06:41, ред.
Киву бывший левый защитник Интера, грязный, подленький как Матерацци. Видимо как он умел в карьере только подавать в штрафную косые навесы, и больше ничего - так и став тренером решил, что ничего больше уметь не надо.
Кошмарный человек.
sv_1969
sv_1969
сегодня в 05:56
Больше 20 ударов и более 80% владения это было к 88 минуте и всего тогда было 1:1.
CCCP1922
CCCP1922
сегодня в 05:54
Повезло вам, ребята...
Comentarios
Comentarios
сегодня в 01:10
Да так и скажи отскочили
Capral
Capral
сегодня в 01:04
Неправда, вы бились не всеми возможными способами, а только навесами!!! Омерзительная игра Интера!!!
Гость
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