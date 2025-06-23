Аршавин: «Лучший игрок прошедшего сезона — Кордоба»

Заместитель председателя правления по спортивному развитию «Зенита» назвал лучших игроков прошедшего сезона Российской Премьер-Лиги.

Три лучших игрока? Лучший, скорее всего, Джон Кордоба. Станислав Агкацев много внёс для победы «Краснодара». В остальном — Эсекьель Барко, Манфред Угальде. Угальде хорошо провёл первую часть сезона, стал лучшим бомбардиром. Алексей Батраков здорово сыграл. Но если выделять тройку, то назову Кордобу, Агкацева и Батракова.