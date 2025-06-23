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Аршавин: «Лучший игрок прошедшего сезона — Кордоба»

вчера, 11:02

Заместитель председателя правления по спортивному развитию «Зенита» Андрей Аршавин назвал лучших игроков прошедшего сезона Российской Премьер-Лиги.

Три лучших игрока? Лучший, скорее всего, Джон Кордоба. Станислав Агкацев много внёс для победы «Краснодара». В остальном — Эсекьель Барко, Манфред Угальде. Угальде хорошо провёл первую часть сезона, стал лучшим бомбардиром. Алексей Батраков здорово сыграл. Но если выделять тройку, то назову Кордобу, Агкацева и Батракова.

Напомним, что форварда «Краснодара» Джона Кордобу также признали лучшим и сами игроки клубов РПЛ в своём голосовании.

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Все комментарии
Jeck Denielse
Jeck Denielse
вчера в 14:56, ред.
Вообще мимо.....
Кордоба даже не в тройке напов сезона....
И даже неизвестно в какой десятке ассистов...
Ну из 12-ти голов более половины командам из нижней части таблицы....
Видел 2 матча...со Спартаком в Краснодаре и с Зенитом в Питере - бессмысленно отбегал 180 минут ни разу не забив.....
Статистиически (голы/минуты 184 минуты на гол) уступает не только лидерам бомбардирской гонки но и Мостовому 154 ,Лусиано 141,Гладышеву 169,Воробьёву 165, ну и Глушенкову 142 минуты на гол....

Иногда уж лучше определиться выбирать лучшего игрока сезона с привязанностей к титулу....
Или просто выбрать Лучшего игрока сезона...
Buzz Lightyear
Buzz Lightyear
вчера в 14:29
Он точно один из самых очевидных кандидатов.
Сенатов Юрий 1
Сенатов Юрий 1
вчера в 12:57, ред.
Что - то рациональное есть в выборе Андрея Сергеевича. Окончательный выбор будет сложным, потому что явного лидера нет. Да, по поводу его постоянных разговоров с судьями, на что обратил внимание один из пользователей. Моё мнение - это его плюс. Весь в игре, постоянно заряжен на борьбу, частые нарушения в отношение него; поневоле покажется, что не дают играть, развернуться во всю ширь. Если откровенно, мне всё равно, кто станет лучшим. Никто не притягивал моего внимание своей игрой, как тот же Аршавин в своё время. Явного фаворита нет.
38xsmkvhgf5w
38xsmkvhgf5w
вчера в 12:15
Согласен с Аршавиным, лучший бомбардир у чемпионов
CCCP1922
CCCP1922
вчера в 11:21, ред.
Это лишь мнение Аршавина, самого яркого российского игрока (на мой вкус) в постсоветской футбольной истории. У Кордобы очень высокий потенциал, но, к сожалению, Джон не всегда использует его только в футбольном направлении. Эти его постоянные нырки просто надоели... А вот что раздражает, так это непрекращающиеся разговоры с судьями. В плане дисциплины Кордоба слабое звено Краснодара. Надеюсь, он исправится...
Scorp689
Scorp689
вчера в 11:11, ред.
Удалось замотивировать Джона...
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