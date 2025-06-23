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Гюндоган — о победе 6:0 над «Аль-Аином»: «Мы хотели забить 7»

вчера, 13:11
Манчестер СитиЛоготип футбольный клуб Манчестер Сити6 : 0Логотип футбольный клуб Аль-Аин (Эль-Айн)Аль-АинМатч завершен

Полузащитник «Манчестер Сити» Илкай Гюндоган остался недоволен игрой против «Аль-Аина» в матче второго тура Клубного чемпионата мира.

Было ощущение, что нам нужен седьмой гол в конце. Мы поставили себе эту цель в перерыве, но недостаточно хорошо начали второй тайм, были немного медленными. Да и в первом тайме были короткие периоды, когда мы не были точны в плане паса и игры. За этим нужно следить, мы должны это улучшить, потому что не можем позволить себе играть плохо в течение долгого времени.

Напомним, что «Манчестер Сити» победил «Аль-Аин» со счётом 6:0.

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Все комментарии
578e6x6422ue
578e6x6422ue
вчера в 16:30
В общем не достигли цели.
ay93fkc5ykvr
ay93fkc5ykvr
вчера в 14:39
Шесть достаточно для уверенной победы
R. Carlos
R. Carlos
вчера в 14:34
Лучше бы вы хотели выиграть апл и лигу чемпионов
STVA 1
STVA 1
вчера в 13:28
"Аль-Аин" - мы хотели пропустить шесть)))
Гость
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