Гюндоган — о победе 6:0 над «Аль-Аином»: «Мы хотели забить 7»

Полузащитник «Манчестер Сити» остался недоволен игрой против «Аль-Аина» в матче второго тура Клубного чемпионата мира.

Было ощущение, что нам нужен седьмой гол в конце. Мы поставили себе эту цель в перерыве, но недостаточно хорошо начали второй тайм, были немного медленными. Да и в первом тайме были короткие периоды, когда мы не были точны в плане паса и игры. За этим нужно следить, мы должны это улучшить, потому что не можем позволить себе играть плохо в течение долгого времени.