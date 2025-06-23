Переговоры по трансферу Карраскаля между «Фламенго» и «Динамо» продолжаются

«Фламенго» продолжает переговоры с московским «Динамо» по трансферу полузащитника Хорхе Карраскаля. Клубы пока не смогли согласовать сумму сделки.
27-летний Карраскаль играет за «Динамо» с лета 2023 года. За это время он провёл 64 матча, забил 9 голов и сделал 12 результативных передач.
Болейте за своих, а не против чужих!
Болейте за своих, а не против чужих!
Поэтому, надежда на то, что Валера сможет создать комбинационный футбол в Динамо у меня имеется. Вероятно, большой поэзии в футболе Карпина не будет, и венских кружев, мы не увидим, но на симпатичный, красивый футбол очень надеюсь...
Поэтому, надежда на то, что Валера сможет создать комбинационный футбол в Динамо у меня имеется. Вероятно, большой поэзии в футболе Карпина не будет, и венских кружев, мы не увидим, но на симпатичный, красивый футбол очень надеюсь...