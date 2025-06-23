Переговоры по трансферу Карраскаля между «Фламенго» и «Динамо» продолжаются

1750700009

вчера, 20:33

«Фламенго» продолжает переговоры с московским «Динамо» по трансферу полузащитника . Клубы пока не смогли согласовать сумму сделки.

27-летний Карраскаль играет за «Динамо» с лета 2023 года. За это время он провёл 64 матча, забил 9 голов и сделал 12 результативных передач.