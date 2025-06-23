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Переговоры по трансферу Карраскаля между «Фламенго» и «Динамо» продолжаются

вчера, 20:33

«Фламенго» продолжает переговоры с московским «Динамо» по трансферу полузащитника Хорхе Карраскаля. Клубы пока не смогли согласовать сумму сделки.

27-летний Карраскаль играет за «Динамо» с лета 2023 года. За это время он провёл 64 матча, забил 9 голов и сделал 12 результативных передач.

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Все комментарии
Ев17
Ев17
сегодня в 08:54
Пусть едет, талантливый, но игрок настроения, а хотелось бы стабильного
Jeck Denielse
Jeck Denielse
вчера в 23:20
Чего с ним не так то....
Не нужен ни Риверу...нет ЦСКА...ни Динамо...
Походу и Фламенго не очень....
Capral
Capral ответ Сп62 (раскрыть)
вчера в 21:19
Да, вот и посмотрим, как Валера справится с этим вызовом. Не знаю почему, но меня не покидает чувство уверенности в его победе... Единственное, чего опасаюсь, чтобы не получилась аналогия с Динамо-1979, когда команду усилили до предела, пришли Латыш, Резник, Газзаев и Ловчев, а в результате- сезон получился провальным...
Сп62
Сп62 ответ Capral (раскрыть)
вчера в 21:10
У Карпина в Динамо появляется возможность проявить свою многогранность. Будем надеяться, что это у него получится.
Capral
Capral ответ stanichnik (раскрыть)
вчера в 21:07
Приветище, Дружище Дорогой!!!!!
Ваня, понимаешь, за два года у хама-грубияна, который также далек от футбольных понятий как небо от земли, Карраскаль потерялся, и, как, однозначно способный футболист, и как личность. Куда его только пивной чех не совал, а толку не было. Если только руководство не решило его продать и есть возможность парня удержать, то Карпину надо постараться это сделать. Если же сам Валера не заинтересован в Карраскале- тогда дело хуже...
lotsman
lotsman
вчера в 21:04
Динамо хочет побольше, а Фламенго поменьше. Торг продолжается.)
stanichnik
stanichnik ответ Capral (раскрыть)
вчера в 20:57
Доброго Здоровья, Capral!
Если Караскаль сам не горит желанием возвращаться в Москву, то пусть продают, насильно мил не будешь, а на его место попытаться бесплатно перетащить Веру, который пока ещё не до конца определился со своим будущим, ведь у Локо, куда его сватают журналисты, запрет на регистрацию новичков не снят.
Capral
Capral ответ Сп62 (раскрыть)
вчера в 20:56
Ну вобщем, я тоже этого опасаюсь. Но с другой стороны, Карпин понимает, что состав в Динамо другой, а значит и схему надо менять, усложнять и делать её более привлекательной и непредсказуемой для соперника. Чем мне нравится Карпин- это умением выстраивать организационный футбол, в котором нет места разгельдяйству, как говорил незабвенный В.Н.Маслаченко. Футбол, в котором преобладает игровая дисциплина. Тем более, на примере сборной можно увидеть, что там, команда не играет в силовой футбол Ростова, присутствуют комбинации и определенная разноплановость...
Поэтому, надежда на то, что Валера сможет создать комбинационный футбол в Динамо у меня имеется. Вероятно, большой поэзии в футболе Карпина не будет, и венских кружев, мы не увидим, но на симпатичный, красивый футбол очень надеюсь...
stanichnik
stanichnik
вчера в 20:49
Судя по тому, что Караскаль до сих пор не появился в расположении команды, хотя команда собралась на сборы неделю назад, футболист очень надеется, что сделка по продаже колумбийца в бразильский клуб всё же состоится. Иначе бы он не стал повторять ошибку своего партнёра по Динамо Бителло, который зимой за аналогичное нарушение был наказа администрацией клуба денежным штрафом, а за одно попасть в немилость к новому Главному тренеру, у которого вопросы дисциплины всегда стоят на первом месте.
Болейте за своих, а не против чужих!
Сп62
Сп62 ответ Capral (раскрыть)
вчера в 20:40
Если будут забросы вперёд, как в Ростове, то Карраскаль им не нужен.
Сп62
Сп62
вчера в 20:38
Рыночная экономика. Надо торговаться.
Capral
Capral
вчера в 20:38
Всеми силами удержать!!! Карпин- не Личка, он может создать сильнейший тандем распасовщиков Бителло-Карраскаль, это как раз в его стиле, он это умеет и любит!!! Не представляю себе командную схему без Карраскаля...
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