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Алаев призвал болельщиков прекратить бойкоты

сегодня, 00:25

Президент Российской Премьер-Лиги Александр Алаев надеется, что фанаты вернутся на стадионы.

Конечно же, хочется сказать спасибо болельщикам. Мы всё делаем для них. Мне хочется ещё раз призвать фанатов прекратить бойкоты и вернуться на стадионы. Футбол для вас, мы вас всех ждём.

Напомним, что некоторые поклонники футбольных клубов не посещают матчи из-за Fan ID (карты болельщика). Недавно стало известно, что она будет нужна и на матче Суперкубка России. Об этом официально заявили на сайте Министерства спорта.

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Все комментарии
Брулин
Брулин
сегодня в 08:25
Кому нужно возвращаться если теперь как ты говоришь «аншлаги»?!)))
Grabovsky
Grabovsky
сегодня в 07:46
Алаев пошёл ты на х.............. всё для людей!!!
Владимир_Спартак
Владимир_Спартак
сегодня в 07:43
Пока эта свора правит футболом так и будут полопустые требуны. Ведь из них ни кто наверное профессионально не занимались этим видом спорта и им просто не понять , что такое футбол....и что такое болельщик футбола....
Довили уже РПЛ с своими лимитами до развала....и еще что то призывают....наглецы....
32upwq72znud
32upwq72znud
сегодня в 07:26
Сначала болельщиков отлучили от стадионов, а теперь просят вернуться.
c5yrv85dtkmf
c5yrv85dtkmf
сегодня в 07:21
А свои ошибки признавать не хотят
nubom
nubom
сегодня в 06:28
Фанаты теперь на Кадышеву перешли. Там Fan ID не требуют, а оторваться можно по полной...
CCCP1922
CCCP1922
сегодня в 03:44
Алаев не самый авторитетный чиновник, мягко говоря...
пират Елизаветы
пират Елизаветы
сегодня в 02:14
Футбол был нужен только фанатам, что и показывает посещаемость стадионов с момента введения фан-айди. Теперь есть бесконечные новости с псевдо-статистикой сколько болельщиков пришли на матч... Как в Химки)))
ABir
ABir
сегодня в 01:59
Никто не хочет уступить и признать ошибочность принятых решений
Alex_67
Alex_67
сегодня в 01:17
Без фанатов обычным болельщикам спокойнее
STVA 1
STVA 1
сегодня в 00:54
У каждого свой выбор
протон
протон
сегодня в 00:40
Вернутся, обязательно вернутся, сразу как отмените этот уродский факап айди
А так спасибо, на диване посижу, так удобнее.
или сказать фразой Евсеева после Уэльса.
Верните пиво хотя бы, на рядовых матчах прибавится процентов 15-20 аудитории.
Шуnя771
Шуnя771
сегодня в 00:35
Мечтал ходить на игры Черноморца...
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