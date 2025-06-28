Алаев призвал болельщиков прекратить бойкоты

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сегодня, 00:25

Президент Российской Премьер-Лиги надеется, что фанаты вернутся на стадионы.

Конечно же, хочется сказать спасибо болельщикам. Мы всё делаем для них. Мне хочется ещё раз призвать фанатов прекратить бойкоты и вернуться на стадионы. Футбол для вас, мы вас всех ждём.

Напомним, что некоторые поклонники футбольных клубов не посещают матчи из-за Fan ID (карты болельщика). Недавно стало известно, что она будет нужна и на матче Суперкубка России. Об этом официально заявили на сайте Министерства спорта.