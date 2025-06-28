Алаев призвал болельщиков прекратить бойкоты

Президент Российской Премьер-Лиги Александр Алаев надеется, что фанаты вернутся на стадионы.
Конечно же, хочется сказать спасибо болельщикам. Мы всё делаем для них. Мне хочется ещё раз призвать фанатов прекратить бойкоты и вернуться на стадионы. Футбол для вас, мы вас всех ждём.
Напомним, что некоторые поклонники футбольных клубов не посещают матчи из-за Fan ID (карты болельщика). Недавно стало известно, что она будет нужна и на матче Суперкубка России. Об этом официально заявили на сайте Министерства спорта.
Довили уже РПЛ с своими лимитами до развала....и еще что то призывают....наглецы....
Довили уже РПЛ с своими лимитами до развала....и еще что то призывают....наглецы....
А так спасибо, на диване посижу, так удобнее.
или сказать фразой Евсеева после Уэльса.
Верните пиво хотя бы, на рядовых матчах прибавится процентов 15-20 аудитории.
А так спасибо, на диване посижу, так удобнее.
или сказать фразой Евсеева после Уэльса.
Верните пиво хотя бы, на рядовых матчах прибавится процентов 15-20 аудитории.