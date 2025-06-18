Около 1,5 млн билетов продали на матчи Клубного чемпионата мира

1750265713

вчера, 19:55

Международная федерация футбола объявила о том, что по состоянию на 17 июня было продано около 1,5 миллиона билетов на матчи Клубного чемпионата мира.

Первые восемь матчей турнира посетили более 340 тысяч зрителей. Билеты приобрели болельщики из более чем 130 стран.

На матче открытия между египетским «Аль-Ахли» и «Интер Майами», который прошёл на стадионе «Хард Рок» во Флориде, был зафиксирован показатель в 60 927 человек. Уже на следующий день игра ПСЖ и мадридского «Атлетико» собрала на трибунах «Роуз Боул» в Лос-Анджелесе 80 619 зрителей, этот показатель стал самым высоким для обоих клубов в сравнении с сезоном 2024/25.