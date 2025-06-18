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Около 1,5 млн билетов продали на матчи Клубного чемпионата мира

вчера, 19:55

Международная федерация футбола объявила о том, что по состоянию на 17 июня было продано около 1,5 миллиона билетов на матчи Клубного чемпионата мира.

Первые восемь матчей турнира посетили более 340 тысяч зрителей. Билеты приобрели болельщики из более чем 130 стран.

На матче открытия между египетским «Аль-Ахли» и «Интер Майами», который прошёл на стадионе «Хард Рок» во Флориде, был зафиксирован показатель в 60 927 человек. Уже на следующий день игра ПСЖ и мадридского «Атлетико» собрала на трибунах «Роуз Боул» в Лос-Анджелесе 80 619 зрителей, этот показатель стал самым высоким для обоих клубов в сравнении с сезоном 2024/25.

Лидерами по количеству купленных билетов являются болельщики из принимающей страны — США. Далее идут любители футбола из Бразилии, Аргентины, Мексики, Канады, Франции, Японии, Германии, Великобритании и Португалии.

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Все комментарии
s3n6sv8xc222
s3n6sv8xc222
сегодня в 03:17
Определенно должны на нем заработать.
Lionel Messi-10
Lionel Messi-10
вчера в 21:46
На самом деле не о чем турнир , в принципе как и сами матчи
sv_1969
sv_1969 ответ Alex_67 (раскрыть)
вчера в 21:06
Итоги подведут и скажут что усё хорошо)))
Варвар7
Варвар7
вчера в 20:31
Рекламная акция по продаже билетов на КЧМ :

"Предъявите билет
Что я мог сказать в ответ
Вот билет на балет
На Чемпионат билета нет"...)
stanichnik
stanichnik
вчера в 20:29
Заявляя о присутствии зрителей на матче ПСЖ-Атлетико более восьмидесяти тысяч почему-то принято всегда хвастаться рекордами, а про антирекорды умалчивают. Но ведь не секрет, что на матче между «Ульсан» – «Мамелоди», проходившем на стадионе с вместительностью 25 тысяч мест, зафиксировано всего 3412 зрителя. Ну да ладно, всё ж таки встреча была между клубами Южной Кореи и ЮАР, но дак на игре с представителем Аргентины «Ривер Плейт» и японским «Урава Ред Даймондс» тоже далеко до аншлага (11 974 зрителей) при вместимости более шестидесяти тысяч мест. Так что в пору вспомнить поговорку про среднюю температуру по больнице.
Болейте за своих. а не против чужих!
c2ps2x7vm9v8
c2ps2x7vm9v8
вчера в 20:15
И, видимо, 3 млн не продали.
Ice van Reed
Ice van Reed
вчера в 20:13
Видно те кто Трампу самолёт "летающий дворец" подарили решили и тут услужить)
Jeck Denielse
Jeck Denielse
вчера в 20:08
Билеты купили...на трибуну прийти забыли ??
протон
протон
вчера в 20:05
Продажа билетов давно уже не является основным доходом для футбола - 1.5 млн билетов по условным 100$ дают 150млн, а DAZN заплатил за спонсортсво порядка 1 млрд $.
Также нужно учитывать, что DAZN ставит европейские команды на удобное CET(GMT+1) время (как сейчас играет МанСити, а чуть позже будет Мадрид) - и это негативно сказывается на посещаемости (середина рабочего дня в США) из-за разницы во времени.
Alex_67
Alex_67
вчера в 20:02
Итоги будут подводить после окончания турнира.
ᅠᅠ
ᅠᅠ
вчера в 19:58
Из них миллион лотерейных. 😏
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