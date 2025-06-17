Лидеров ультрас «Милана» и «Интера» приговорили к десяти годам тюрьмы

Лидеров фанатского движения «Интера» (Curva Nord) и «Милана» Curva Sud приговорили к тюремному заключению.
Андреа Беретта («Интер») получил 10 лет тюрьмы за убийство и участие в мафиозной организации. Лука Луччи («Милан») также был осуждён на 10 лет тюрьмы (а также 4 года условно) за участие в преступной группировке и покушении на убийство.
Убийство произошло в сентябре 2024 года. Оно повлекло за собой цепочку арестов лидеров ультрас двух ведущих миланских клубов.
Разделять участников КП на "клубы по интересам" админы вряд ли будут, а вот самоорганизоваться в эти "клубы" могли бы сами пользователи сайта. Для этого админам надо просто разделить группы на большие и малые коэффициенты, первые к примеру до 5, а вторые 5+. Будут группы поделены поровну или нет, это тоже по решению админов. Думаю это поможет развести "фермеров" и "писателей" по разным группам, ну а "бывалые" и "начинающие" уже сами для себя решат к какому лагерю им примкнуть к умным или к красивым.
Болейте за своих, а не против чужих.
Разделять участников КП на "клубы по интересам" админы вряд ли будут, а вот самоорганизоваться в эти "клубы" могли бы сами пользователи сайта. Для этого админам надо просто разделить группы на большие и малые коэффициенты, первые к примеру до 5, а вторые 5+. Будут группы поделены поровну или нет, это тоже по решению админов. Думаю это поможет развести "фермеров" и "писателей" по разным группам, ну а "бывалые" и "начинающие" уже сами для себя решат к какому лагерю им примкнуть к умным или к красивым.
Болейте за своих, а не против чужих.