Лидеров ультрас «Милана» и «Интера» приговорили к десяти годам тюрьмы

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вчера, 22:35

Лидеров фанатского движения «Интера» (Curva Nord) и «Милана» Curva Sud приговорили к тюремному заключению.

Андреа Беретта («Интер») получил 10 лет тюрьмы за убийство и участие в мафиозной организации. Лука Луччи («Милан») также был осуждён на 10 лет тюрьмы (а также 4 года условно) за участие в преступной группировке и покушении на убийство.

Убийство произошло в сентябре 2024 года. Оно повлекло за собой цепочку арестов лидеров ультрас двух ведущих миланских клубов.