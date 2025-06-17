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Лидеров ультрас «Милана» и «Интера» приговорили к десяти годам тюрьмы

вчера, 22:35

Лидеров фанатского движения «Интера» (Curva Nord) и «Милана» Curva Sud приговорили к тюремному заключению.

Андреа Беретта («Интер») получил 10 лет тюрьмы за убийство и участие в мафиозной организации. Лука Луччи («Милан») также был осуждён на 10 лет тюрьмы (а также 4 года условно) за участие в преступной группировке и покушении на убийство.

Убийство произошло в сентябре 2024 года. Оно повлекло за собой цепочку арестов лидеров ультрас двух ведущих миланских клубов.

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alexamit
alexamit
сегодня в 10:45
Вот та бы у нас.
stanichnik
stanichnik ответ Ангел неБесГрешен (раскрыть)
вчера в 23:09, ред.
Доброго Здоровья, Ангел!
Разделять участников КП на "клубы по интересам" админы вряд ли будут, а вот самоорганизоваться в эти "клубы" могли бы сами пользователи сайта. Для этого админам надо просто разделить группы на большие и малые коэффициенты, первые к примеру до 5, а вторые 5+. Будут группы поделены поровну или нет, это тоже по решению админов. Думаю это поможет развести "фермеров" и "писателей" по разным группам, ну а "бывалые" и "начинающие" уже сами для себя решат к какому лагерю им примкнуть к умным или к красивым.
Болейте за своих, а не против чужих.
протон
протон ответ Ангел неБесГрешен (раскрыть)
вчера в 23:05, ред.
Об этом я думал. Но загвоздка в том, как фермеров отсортировать в отдельную группу. Суть в том, что фермеры ловко могут изменить тактику ведения игры, играя с разными кефа и меняя ники, логотипы клубов ит.д.. Это сложно сделать для тех. персонала сайта. по айпи да, что то можно выделить. Можно было бы заключить с ними сделку поощрять их группу призами не хуже чем в основном конкурсе. Но им это не интересно им нужна игра в основном конкурсе.
Гость
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