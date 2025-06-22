Ачерби ответил фанату, пытавшемуся его высмеять за момент из финала ЛЧ

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вчера, 11:59

Защитник «Интера» вступил в перепалку с фанатом, который пытался его высмеять за момент в финале Лиги чемпионов с «Пари Сен-Жермен» (0:5).

Болельщик в футболке ПСЖ встретился с футболистом в Сиэттле, где миланский клуб базируется во время Клубного чемпионата мира, напомнив игроку о ситуации, когда нападающий французской команды своим дриблингом уложил его на газон в концовке решающего поединка ЛЧ .

Ачерби обратился за помощью к переводчику во время встречи с болельщиками, который сказал фанату по-английски: «Вы должны быть с ним серьёзны». Через несколько секунд футболист вмешался и сказал на итальянском: «Я серьёзен. Не смейтесь надо мной — мне это не нравится. Я сумасшедший, я выбью из вас всю дурь».