 
Soccer.ru
ГлавнаяНовостиБолельщики, фанаты, билетыЛига чемпионов 2024/2025

Ачерби ответил фанату, пытавшемуся его высмеять за момент из финала ЛЧ

вчера, 11:59
Пари Сен-ЖерменЛоготип футбольный клуб Пари Сен-Жермен (Париж)5 : 0Логотип футбольный клуб Интер (Милан)ИнтерМатч завершен

Защитник «Интера» Франческо Ачерби вступил в перепалку с фанатом, который пытался его высмеять за момент в финале Лиги чемпионов с «Пари Сен-Жермен» (0:5).

Болельщик в футболке ПСЖ встретился с футболистом в Сиэттле, где миланский клуб базируется во время Клубного чемпионата мира, напомнив игроку о ситуации, когда нападающий французской команды Брэдли Баркола своим дриблингом уложил его на газон в концовке решающего поединка ЛЧ.

Ачерби обратился за помощью к переводчику во время встречи с болельщиками, который сказал фанату по-английски: «Вы должны быть с ним серьёзны». Через несколько секунд футболист вмешался и сказал на итальянском: «Я серьёзен. Не смейтесь надо мной — мне это не нравится. Я сумасшедший, я выбью из вас всю дурь».

Подписывайся в ВК
Все новости
ОфициальноОколо 1,5 млн билетов продали на матчи Клубного чемпионата мира
18 июня
Лидеров ультрас «Милана» и «Интера» приговорили к десяти годам тюрьмы
17 июня
Матч «Челси» на Клубном ЧМ проходит при полупустых трибунах
16 июня Фото
ФИФА пересадит зрителей на матчах КЧМ, чтобы была видимость полных трибун
14 июня
Фанаты «Фламенго» оскорбляли Жерсона
12 июня Фото
Инфантино: «На матче открытия КЧМ-2025 ожидается аншлаг»
11 июня
 
Сортировать
Все комментарии
catal
catal
вчера в 15:17
Держа в уме дикарские выходки представителей некоторых... культур, назову Ачерби высококультурным представителем цивилизации.
В Турции не так дано весь футбольный стадион начинал массовую драку с футболистами и судьями. Ага. Не согласны с результатом )
25процентный клоун
25процентный клоун
вчера в 14:12
Ачерби легенда этого розыгрыша ЛШ
Низкий поклон ему
8twh5xcstvkr
8twh5xcstvkr
вчера в 12:40
Какая-то глупая перепалка, никому ничего не доказывающая.
Un_De
Un_De
вчера в 12:14
Красава, а то щас бы какому-то глорью что-то тявкать, где он был не участником, а наблюдателем, одним из миллионов.
STVA 1
STVA 1
вчера в 12:11, ред.
Ну и зачем он на дурачков внимание обращает
Гость
Авторизуйтесь, чтобы оставить свой комментарий
Отправить
 