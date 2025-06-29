Мартинес может оказаться в «Челси» или «Атлетико»

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вчера, 13:27

Голкипер «Астон Виллы» интересен «Челси» и «Атлетико».

По данным источника, лондонцы хотели бы подписать 32-летнего футболиста, а главный тренер «синих» Энцо Мареска уже дал своё одобрение на переход. Помимо этого, в трансфере аргентинца заинтересован мадридский «Атлетико», но этот переход станет возможным лишь в том случае, если вратарь Ян Облак покинет состав «матрасников».

В прошедшем сезоне Мартинес провёл 37 матчей в Английской Премьер-Лиге. Сообщается, что он покинет состав «львов» в это межсезонье, и ему уже нашли замену.