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Сергеев: «У „Динамо“ давно не было трофеев, но вместе мы победим»

сегодня, 10:45

Нападающий московского «Динамо» Иван Сергеев высказался на тему подписания своего контракта с клубом.

Хочу, чтобы болельщики поддерживали нас всегда. На каждой игре и при любом результате. А я постараюсь приносить пользу как в тренировочном процессе, так и в игре. Буду стараться забивать. Главное, чтобы команда побеждала. Да, у команды давно не было трофеев. Но я думаю, что вместе мы сможем победить и в чемпионате, и в Кубке.

Напомним, что 4 июля было официально объявлено о переходе Сергеева в состав «бело-голубых».

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Все комментарии
a7us8b7keza4
a7us8b7keza4
сегодня в 16:47
Очередные дежурные фразы, чтобы не забыли, ничем не обоснованные.
derrik2000
derrik2000
сегодня в 16:27
Из Ванькиного интервью 31.01.2023 г.:

"– Как должен пройти 2023 год, чтобы вы сказали: «Я доволен собой»?
– Надеюсь, приносить как можно больше пользы команде. Выиграть с «Зенитом» чемпионат, Кубок."

))))))))
Vilar
Vilar
сегодня в 15:25
А чего с твоим участие Крылья только на 10-м месте, балалайка?...
lotsman
lotsman
сегодня в 12:25
А что он ещё мог сказать? Стандартное обещание вновь прибывшего.)
zaqc3gqkzktf
zaqc3gqkzktf
сегодня в 12:17
Кубок более реально взять, чем чемпионат.
csnn5kb4cxjr
csnn5kb4cxjr
сегодня в 12:05
Динамо сейчас воодушевились сменой тренера, поэтому и мечты пошли завышеные
Alex_67
Alex_67
сегодня в 12:01
Все говорят одинаковые слова, типовые.. В большинстве случаев и результат получается одинаковый. Хотелось бы верить, но пожелания Сергеева, как мне кажется ,слишком завышены. Он надеется победить с Динамо и в Чемпионате России, и в Кубке? А если не получится? Но слова уже сказаны, придётся держать ответ.Лично мне хочется, чтобы в РПЛ было как можно больше сильных команд.
Comentarios
Comentarios
сегодня в 11:37
Верится с трудом
csp3u6ws26am
csp3u6ws26am
сегодня в 11:20
Похоже Ванюша хорошо накатил без закуски за прибытие!
Lobo77
Lobo77
сегодня в 11:17
Нормально настроен парень.
Будет исполнять Герда Мюллера пополам с Добровольским, в зависимости куда поставит Валера, замыкать на пятачке в сутолоке или разводить атаку вторым нападающим.
Aleks Captain
Aleks Captain
сегодня в 11:08
Теперь в русского Ивана Верим ! Валера не авторитет
ug6654gjty4v
ug6654gjty4v
сегодня в 11:06
    5up4xmnau43k
    5up4xmnau43k
    сегодня в 11:05
    С Карпиным только середина таблицы, а Сергееву светит только лавка.
    VeniaminS
    VeniaminS
    сегодня в 11:03
    Хорошее желание,осталось выполнить.
    Capral
    Capral
    сегодня в 11:02
    Нечто подобное мы слышали весной от представителей Спартака, а чем всё кончилось обще известно. Поэтому, меньше болтовни, и беритесь за работу.
    Scorp689
    Scorp689
    сегодня в 10:49
    Раздухарился... отставной козы барабанщик...
    Гость
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