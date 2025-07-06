Сергеев: «У „Динамо“ давно не было трофеев, но вместе мы победим»

Нападающий московского «Динамо» высказался на тему подписания своего контракта с клубом.

Хочу, чтобы болельщики поддерживали нас всегда. На каждой игре и при любом результате. А я постараюсь приносить пользу как в тренировочном процессе, так и в игре. Буду стараться забивать. Главное, чтобы команда побеждала. Да, у команды давно не было трофеев. Но я думаю, что вместе мы сможем победить и в чемпионате, и в Кубке.