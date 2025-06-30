Дзюба, Акинфеев и Смолов завяжут с футболом. У многих звёзд чемпионата России впереди прощальный сезон

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сегодня, 14:55

Знаменитости думают о пенсии.

Дзюба играет ради рекордов

Деньги вряд ли остаются ключевым фактором для Артёма. Если не ошибся с инвестициями, как Александр Кержаков, то Дзюба сейчас является долларовым мультимиллионером. Футболисты не умеют планировать расходы, но Артём – медийный человек. При желании он заработает после завершения карьеры. А пока рассуждает о футбольной пенсии, хотя провел сильный сезон в составе «Акрона». Вместе с командой рослый форвард будет бороться за выживание в РПЛ . Шансы нормальные, ведь в лигу заходят команды с проблемами, а рядом небогатые середняки. Дзюба классно выступил в чемпионате, забил 9 мячей и сделал 5 ассистов. Ветеран нужен главному тренеру и напарникам, но следующий сезон может стать для него прощальным.

Акинфеев ждёт успехов ЦСКА

Решение Акинфеева продлить контракт не по душе молодому голкиперу и конкуренту Торопу. Но было бы глупо уйти из футбола сразу после победы в финале Кубка страны и за несколько недель до Суперкубка. ЦСКА может обыграть «Краснодар», тогда у Игоря Владимировича появится в коллекции ещё один трофей. Голкипер уже первый по футбольным кубкам в стране и может упрочить лидерство. Акинфеев не играл так сильно, как в прошлом сезоне, когда чаще выручал ЦСКА . «Армейцы» положились на организованную игру четверки защитников, Игорю оставалось не ошибаться и добавить фишек, вроде удачных выносов мяча – он даже сделал ассист. Акинфеев привык работать, сейчас он изучает нового тренера ЦСКА Челестини.

Смолов не ушел после триумфа

Смолов родился в богатой семье, в футбол играл для себя. Но этот нападающий профессиональнее, чем его коллега Кокорин. Впрочем, Смолову тоже не хватало мотивации, чтобы отдаваться футболу так, как делают люди, одержимые игрой. Федор точно не российский Роналду, чтобы удивлять игрой в 35 лет. Зато нападающий «Краснодара» впервые в жизни стал чемпионом РПЛ . У Дзюбы и Акинфеева несколько чемпионских кубков, а весной Смолов разделил чемпионскую радость с «Краснодаром». Основной форвард «быков» Кордоба может покинуть «горожан». Тогда Мусаев будет искать нового нападающего, а период адаптации пройдет со Смоловым в атаке.

Кержакова не отпустил «Зенит»

Михаил столько раз останавливался на пороге футбольной свободы, что пора строить забавные теории. Возможно, в «Зените» считают Кержакова счастливым символом команды? Хотя в основе давно играет Латышонок и есть молодые голкиперы, «Зенит» выдал Михаилу контракт ещё на один сезон. Кержаков остается в клубе, но будет резервным вратарем, то есть его редко увидят на поле. Зато поможет в тренировочном процессе. Многие команды продлевают контракты с возрастными голкиперами, если эти люди положительно влияют на атмосферу в раздевалке. Тренеру Семаку привычно не хватает авторитета в раздевалке. С Кержаковым у него есть «дед» в заявке из числа россиян, а рядом Дуглас Сантос – вожак легионеров.

Песьяков хочет играть до 40 лет

Голкипер «Крыльев Советов» заявлял о планах играть до сорока лет, а пока ему 36. В мае «Крылья Советов» продлили контракт с вратарем, но к Сергею были вопросы. Ветеран ошибался ещё в воротах «Ростова», но после его ухода южане не нашли нового основного голкипера, выбирают из нескольких средних по качеству вариантов. Песьяков тоже не играл в Самаре идеально, но теперь у команды новый тренер – начнут с чистого листа. Когда у Сергея всё хорошо в плане психологии, то он забывает о старых ошибках и показывает качественный футбол. По данным Песьякова можно сравнивать с Шуниным, бывшим вратарем «Динамо». У таких голкиперов два режима игры: провальный и замечательный.

Заболотный не устал забивать

Бывший президент «Спартака» Червиченко назвал трансфер Заболотного глупостью и импотентностью всего спортивного сектора московского клуба. Понятно, что подобные заголовки собирают просмотры, поэтому все их должны и будут публиковать. Но переход Заболотного – логичное решение штаба Станковича. Угальде и Барко могут покинуть «Спартак» до конца лета. После ухода Николсона и Бальде у «красно-белых» нет рослого форварда, чтобы вышел в концовке матча и помог сломать чужую оборону. Заболотный даже в составе «Химок», где только Вера выдавал пасы уровня Барко, забивал голы. Антон может стать джокером. Его трансфер – правильное решение. Гарсия для основы, а огромный Заболотный поможет со скамейки.

Ерохина обожают в Петербурге

Тренерский штаб «Зенита» доволен игрой 35-летнего футболиста. В прошлом сезоне в РПЛ было 19 человек старше тридцати четырех лет. Как ни странно, в основном это полевые футболисты. Ерохин не провел на поле столько минут, как Дзюба и хавбек Квеквескири из «Факела», но Александр снова заслужил контракт с «Зенитом». Он идеально подходит на роль джокера. «Спартак» ищет такого человека, подписывая Заболотного, а Семаку нравится подход Ерохина. Бывший хавбек появляется, когда нужно забить гол. Даже в почтенном для футбола возрасте Александр принес пользу. Например, на его счету победный гол «Оренбургу». У «Зенита» много нестабильных форвардов, поэтому они оставили в заявке проверенного хавбека с голевым чутьем.

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