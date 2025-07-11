 
Soccer.ru
ГлавнаяНовостиРоссия: трансферные слухиРоссия. Премьер-Лига 2025/2026

«Спартак» собирается купить форварда из Турции

вчера, 15:17

Московский «Спартак» намерен приобрести нападающего Ромуло из турецкого клуба «Гёзтепе».

По информации источника, 23-летний форвард может в скором времени оказаться в составе «красно-белых». В «Гёзтепе» считают, что переход бразильца наиболее вероятен в топ-5 лиг Европы, но не исключают вариант с Россией. Турецкий клуб намерен заработать на футболисте от 20 до 25 млн евро.

В прошедшем сезоне Ромуло сыграл 33 матча во всех турнирах, забил 17 мячей и отдал 10 голевых передач.

Ранее сообщалось об интересе к игроку со стороны «Зенита».

Подписывайся в ВК
Все новости
Агент Самошникова прокомментировал слухи о переходе игрока в «Спартак»
Вчера, 14:05
Слухи«Спартак» договорился с Самошниковым о трансфере
Вчера, 11:39
Слухи«Спартак» не делал предложения «Бешикташу» о трансфере Зайнутдинова
Вчера, 10:02
Слухи«Сочи» может подписать полузащитника ЦСКА Мухина
Вчера, 00:24
Слухи«Спартак» предложил 10 млн евро за трансфер защитника «Торино»
10 июля
СлухиЦСКА хочет арендовать полузащитника «Халл Сити» с правом выкупа
10 июля
 
Сортировать
Все комментарии
Иван Стаканов
Иван Стаканов ответ c68aseg3gh5m (раскрыть)
вчера в 16:41
Например?
artem saribekyan 1
artem saribekyan 1
вчера в 16:36
Посоветовал бы туркам просить 35 млн€ !
Это же Спартак ! У них принято покупать дороже, а потом ,,подарить" кому-нибудь подешевле.
А потом кричать на весь мир о том, что теперь уж, порвут всех в сезоне и станут чемпионами..
Традиция, однако.
c68aseg3gh5m
c68aseg3gh5m
вчера в 15:59
Не понятно, зачем спартаковцам бразильцы, если есть столько своих воспитанников.
sv_1969
sv_1969
вчера в 15:40
Турки конечно еще те торговцы! Стоит 10 но хотят 25))))))
Алексей Коротеев
Алексей Коротеев
вчера в 15:29
А я собираюсь купить ручной пылесос . 😂
Гость
Авторизуйтесь, чтобы оставить свой комментарий
Отправить
 