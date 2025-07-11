«Спартак» собирается купить форварда из Турции

Московский «Спартак» намерен приобрести нападающего Ромуло из турецкого клуба «Гёзтепе».
По информации источника, 23-летний форвард может в скором времени оказаться в составе «красно-белых». В «Гёзтепе» считают, что переход бразильца наиболее вероятен в топ-5 лиг Европы, но не исключают вариант с Россией. Турецкий клуб намерен заработать на футболисте от 20 до 25 млн евро.
В прошедшем сезоне Ромуло сыграл 33 матча во всех турнирах, забил 17 мячей и отдал 10 голевых передач.
Ранее сообщалось об интересе к игроку со стороны «Зенита».
Это же Спартак ! У них принято покупать дороже, а потом ,,подарить" кому-нибудь подешевле.
А потом кричать на весь мир о том, что теперь уж, порвут всех в сезоне и станут чемпионами..
Традиция, однако.
Это же Спартак ! У них принято покупать дороже, а потом ,,подарить" кому-нибудь подешевле.
А потом кричать на весь мир о том, что теперь уж, порвут всех в сезоне и станут чемпионами..
Традиция, однако.