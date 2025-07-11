«Спартак» договорился с Самошниковым о трансфере

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вчера, 11:39

Московский «Спартак» и защитник «Локомотива» договорились об условиях контракта.

По информации инсайдеров, теперь «красно-белым» остаётся прийти к соглашению с «Локомотивом» по сумме трансфера. Сообщается, что цена составит около 4,5 млн евро. Однако главный тренер «железнодорожников» Михаил Галактионов категорически против ухода футболиста. Это может стать основной проблемой.

В прошедшем сезоне Самошников сыграл 33 матча во всех турнирах, забил 4 мяча и отдал 4 голевые передачи.