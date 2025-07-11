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«Спартак» договорился с Самошниковым о трансфере

вчера, 11:39

Московский «Спартак» и защитник «Локомотива» Илья Самошников договорились об условиях контракта.

По информации инсайдеров, теперь «красно-белым» остаётся прийти к соглашению с «Локомотивом» по сумме трансфера. Сообщается, что цена составит около 4,5 млн евро. Однако главный тренер «железнодорожников» Михаил Галактионов категорически против ухода футболиста. Это может стать основной проблемой.

В прошедшем сезоне Самошников сыграл 33 матча во всех турнирах, забил 4 мяча и отдал 4 голевые передачи.

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Все комментарии
Алексей Коротеев
Алексей Коротеев ответ gv7fav26ujb4 (раскрыть)
вчера в 15:33
Так , вообще-то всегда действует газпром .
Сп62
Сп62
вчера в 13:18
Как это договорились, если гл. тренер против?
Иван Стаканов
Иван Стаканов
вчера в 12:02
Основной игрок, на дефицитной позиции , с правильным паспортом, 27 лет, из команды конкурента.
И 4,5 млн всего?!?!
Потрясающе.
gv7fav26ujb4
gv7fav26ujb4
вчера в 11:57
Спартак тащит все, что слабо лежит, а надо оно или не надо, потом разберутся.
vmkhsxwnk6w3
vmkhsxwnk6w3
вчера в 11:53
Что-то не особо в это верится
Гость
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