 
Soccer.ru
ГлавнаяНовостиРоссия: трансферные слухиРоссия. Премьер-Лига 2025/2026

Агент Самошникова прокомментировал слухи о переходе игрока в «Спартак»

вчера, 14:05

Алексей Бабырь, агент защитника «Локомотива» Ильи Самошникова, рассказал об интересе «Спартака» к игроку.

Пока рано что‑то говорить по этому поводу. Илья готовится к сезону с «железнодорожниками». Сейчас он восстанавливается после травмы. Он сосредоточен на подготовке к сезону в «Локомотиве», находится в расположении этого клуба и тренируется. А то, что на него обращают внимание, это не секрет. Футболист заслуживает этого своей игрой. «Спартак» интересуется им, интерес с их стороны есть, это нормально. А дальше посмотрим.

Сегодня появились слухи о том, что «красно-белые» уже договорились с Самошниковым о личных условиях контракта.

Подписывайся в ВК
Все новости
Слухи«Спартак» договорился с Самошниковым о трансфере
Вчера, 11:39
Слухи«Спартак» не делал предложения «Бешикташу» о трансфере Зайнутдинова
Вчера, 10:02
Слухи«Сочи» может подписать полузащитника ЦСКА Мухина
Вчера, 00:24
Слухи«Спартак» предложил 10 млн евро за трансфер защитника «Торино»
10 июля
СлухиЦСКА хочет арендовать полузащитника «Халл Сити» с правом выкупа
10 июля
Слухи«Спартак» предлагает 4,5 млн евро за полузащитника «Твенте»
09 июля
 
Все комментарии
Alex_67
Alex_67
вчера в 14:55
Есть интерес Спартака к Самошникову? Посмотрим, но не поздновато ли? Мне кажется частые похвалы Илью успели испортить.
Ironigor
Ironigor
вчера в 14:39
Вот и посмотрим. Если конечно успеет восстановится после травмы.
Гость
Авторизуйтесь, чтобы оставить свой комментарий
Отправить
 