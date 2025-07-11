Агент Самошникова прокомментировал слухи о переходе игрока в «Спартак»

Алексей Бабырь, агент защитника «Локомотива» , рассказал об интересе «Спартака» к игроку.

Пока рано что‑то говорить по этому поводу. Илья готовится к сезону с «железнодорожниками». Сейчас он восстанавливается после травмы. Он сосредоточен на подготовке к сезону в «Локомотиве», находится в расположении этого клуба и тренируется. А то, что на него обращают внимание, это не секрет. Футболист заслуживает этого своей игрой. «Спартак» интересуется им, интерес с их стороны есть, это нормально. А дальше посмотрим.