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«Ливерпуль» намерен приобрести Родриго

вчера, 08:32

Нападающий мадридского «Реала» Родриго Силва интересен «Ливерпулю».

По информации источника, 24-летний игрок стал одной из главных целей «красных» в это трансферное окно. Мерсисайдцы считают, что он сможет на долгие годы закрыть позицию левого нападающего. Однако прежде чем осуществить этот трансфер, английскому клубу необходимо будет продать Луиса Диаса, чтобы освободить позицию и получить необходимые средства на новые покупки.

В прошедшем сезоне Родриго сыграл 50 матчей во всех турнирах, забил 14 мячей и отдал 11 голевых передач.

Ранее сообщалось, что в мадридском клубе приняли окончательное решение о продаже бразильца.

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Все комментарии
lk_483777
lk_483777 ответ Alex_67 (раскрыть)
вчера в 15:19
Полностью с Вами согласен - Родриго очень классный игрок: юркий, быстрый. Открывается там где надо, видит товарищей по команде, может штрафной исполнить.
До прихода Мбапе Силва был игроком основы и с Винни хорошо сыгрались, делали результат, голы Родриго не раз меняли исход всего матча.

Приобретение такого игрока будет крутым перформансом для Ливерпуля, который и так уже серьезно вооружился в это ТО.
IKER-RAUL
IKER-RAUL
вчера в 11:16
с учётом того, что Лучо хочет уйти, красным надо брать бразильца, тем более раз Хаби на него не рассчитывает
Van Vanovich
Van Vanovich
вчера в 10:30
Можно поменять с доплатой на Конате.)
k6zvvvfn6zya
k6zvvvfn6zya
вчера в 09:55
Красные решили серьезно усилиться в это межсезонье
Alex_67
Alex_67
вчера в 08:51
Родриго очень квалифицированный игрок и не его вина, что Реал принял решение продать бразильского футболиста. Ему просто не повезло. А может быть, наоборот, Силве выпал счастливый билет в АПЛ? Ливерпуль по силе и значимости стоит совсем недалеко от Королевского Клуба. Родриго по силам стать важным звеном новой команды. Впрочем, переход ещё не состоялся...
shlomo
shlomo
вчера в 08:46
Деньги на бочку и по рукам...:)))
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