«Ливерпуль» намерен приобрести Родриго

Нападающий мадридского «Реала» Родриго Силва интересен «Ливерпулю».
По информации источника, 24-летний игрок стал одной из главных целей «красных» в это трансферное окно. Мерсисайдцы считают, что он сможет на долгие годы закрыть позицию левого нападающего. Однако прежде чем осуществить этот трансфер, английскому клубу необходимо будет продать Луиса Диаса, чтобы освободить позицию и получить необходимые средства на новые покупки.
В прошедшем сезоне Родриго сыграл 50 матчей во всех турнирах, забил 14 мячей и отдал 11 голевых передач.
Ранее сообщалось, что в мадридском клубе приняли окончательное решение о продаже бразильца.
До прихода Мбапе Силва был игроком основы и с Винни хорошо сыгрались, делали результат, голы Родриго не раз меняли исход всего матча.
Приобретение такого игрока будет крутым перформансом для Ливерпуля, который и так уже серьезно вооружился в это ТО.
До прихода Мбапе Силва был игроком основы и с Винни хорошо сыгрались, делали результат, голы Родриго не раз меняли исход всего матча.
Приобретение такого игрока будет крутым перформансом для Ливерпуля, который и так уже серьезно вооружился в это ТО.