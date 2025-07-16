«Ливерпуль» намерен приобрести Родриго

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вчера, 08:32

Нападающий мадридского «Реала» интересен «Ливерпулю».

По информации источника, 24-летний игрок стал одной из главных целей «красных» в это трансферное окно. Мерсисайдцы считают, что он сможет на долгие годы закрыть позицию левого нападающего. Однако прежде чем осуществить этот трансфер, английскому клубу необходимо будет продать Луиса Диаса, чтобы освободить позицию и получить необходимые средства на новые покупки.

В прошедшем сезоне Родриго сыграл 50 матчей во всех турнирах, забил 14 мячей и отдал 11 голевых передач.

Ранее сообщалось, что в мадридском клубе приняли окончательное решение о продаже бразильца.