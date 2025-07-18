«Факел» собирается подписать защитника Магкеева

Бывший защитник «Пари НН» Станислав Магкеев, недавно ставший свободным агентом, близок к переходу в «Факел».
По информации источника, воронежский клуб намерен подписать 26-летнего футболиста. Сообщается, что он уже скоро прибудет в расположение команды.
В прошедшем сезоне Магкеев сыграл 19 матчей в Российской Премьер-Лиге, но не отметился результативными действиями.
Тут скорее всего этическая форма притензии.
Вы обычно пишите очень далеко от сути и я скажу даже больше, не владея реальной информацией и не удасуживаете себя знанием историей данной информации.
Для вас критерии это заголовок и текст, но это только выборочная информация, а есть ещё и история как или из-за чего это произошло.
Ничего личного, но если вы из себя мните знатока футбола, то надо не просто писать прочитав заголовок, а хоть немного изучить суть.
Хотя, да, для набора очков и этого хватит.
Тут скорее всего этическая форма притензии.
Вы обычно пишите очень далеко от сути и я скажу даже больше, не владея реальной информацией и не удасуживаете себя знанием историей данной информации.
Для вас критерии это заголовок и текст, но это только выборочная информация, а есть ещё и история как или из-за чего это произошло.
Ничего личного, но если вы из себя мните знатока футбола, то надо не просто писать прочитав заголовок, а хоть немного изучить суть.
Хотя, да, для набора очков и этого хватит.
Я лично склоняюсь ко второму варианту, особенно после того как почитал ваши комментария в последнее время.
Вы явно не вкурсе карьеры Магкеева, но делаете какие то выводы исходя только из своего взгляда.
А что тренер диктатор во время травмы должен был бить Магкеева по крестам правого колена, что бы он играл лучше?
Хотя кому нужна правда и истина когда на кону 350 плюс 10 и 50 очков...
Я лично склоняюсь ко второму варианту, особенно после того как почитал ваши комментария в последнее время.
Вы явно не вкурсе карьеры Магкеева, но делаете какие то выводы исходя только из своего взгляда.
А что тренер диктатор во время травмы должен был бить Магкеева по крестам правого колена, что бы он играл лучше?
Хотя кому нужна правда и истина когда на кону 350 плюс 10 и 50 очков...
До травмы Магкееев один из лидеров Локо, один из лучших защитников РПЛ, кандидат в сборную до исключения России от турниров.
После травмы и реабилитации потеря места в обойме Локо, Пари НН и вот теперь предложение от команды ФНЛ.
Стасу не отчаиваться и пожелания выйти на свой уровень.
Хороший, крепкий и умный защитник, боец до мозга костей, но возможно психология.
Надо справиться со псхикой и всё получится, удачи.
До травмы Магкееев один из лидеров Локо, один из лучших защитников РПЛ, кандидат в сборную до исключения России от турниров.
После травмы и реабилитации потеря места в обойме Локо, Пари НН и вот теперь предложение от команды ФНЛ.
Стасу не отчаиваться и пожелания выйти на свой уровень.
Хороший, крепкий и умный защитник, боец до мозга костей, но возможно психология.
Надо справиться со псхикой и всё получится, удачи.