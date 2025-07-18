«Факел» собирается подписать защитника Магкеева

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вчера, 14:13

Бывший защитник «Пари НН» , недавно ставший свободным агентом, близок к переходу в «Факел».

По информации источника, воронежский клуб намерен подписать 26-летнего футболиста. Сообщается, что он уже скоро прибудет в расположение команды.

В прошедшем сезоне Магкеев сыграл 19 матчей в Российской Премьер-Лиге, но не отметился результативными действиями.