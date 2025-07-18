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«Факел» собирается подписать защитника Магкеева

вчера, 14:13

Бывший защитник «Пари НН» Станислав Магкеев, недавно ставший свободным агентом, близок к переходу в «Факел».

По информации источника, воронежский клуб намерен подписать 26-летнего футболиста. Сообщается, что он уже скоро прибудет в расположение команды.

В прошедшем сезоне Магкеев сыграл 19 матчей в Российской Премьер-Лиге, но не отметился результативными действиями.

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Все комментарии
Байкал-38.
Байкал-38. ответ CCCP1922 (раскрыть)
вчера в 15:54
    CCCP1922
    CCCP1922 ответ Байкал-38 (раскрыть)
    вчера в 15:39
    Разве я кому-то навязываю свою точку зрения? И что плохого в том, что я могу получить за свои комментарии некоторое количество очков. Это, кстати, не противоречит правилам сайта. Так что дорогу я никому не перехожу.
    Байкал-38
    Байкал-38 ответ CCCP1922 (раскрыть)
    вчера в 14:59, ред.
      Байкал-38
      Байкал-38
      вчера в 14:49
      Травма подкасила Магкеева.
      До травмы Магкееев один из лидеров Локо, один из лучших защитников РПЛ, кандидат в сборную до исключения России от турниров.
      После травмы и реабилитации потеря места в обойме Локо, Пари НН и вот теперь предложение от команды ФНЛ.
      Стасу не отчаиваться и пожелания выйти на свой уровень.
      Хороший, крепкий и умный защитник, боец до мозга костей, но возможно психология.
      Надо справиться со псхикой и всё получится, удачи.
      CCCP1922
      CCCP1922
      вчера в 14:41
      Вот Станислав уже рассматривает возможность перехода в заштатный Факел. Получается, что свободный агент Магкеев никому и не нужен? А ведь когда-то, не так давно, этот 26-ти летний парень считался перспективным защитником. Сам себя распустил. Не могут молодые российские игроки самостоятельно строить свою карьеру, потому и не развиваются. Большинству наших футболистов нужен постоянный контроль и тренер-диктатор. Сами по себе они обыкновенные тряпки.
      Гость
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