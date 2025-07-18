«Тоттенхэм» предложит «Борнмуту» 70 млн евро за трансфер Забарного

«Тоттенхэм» попытается приобрести защитника «Борнмута» Илью Забарного.
По информации инсайдеров, лондонцы собираются заплатить 70 млн евро за переход 22-летнего футболиста. К этой сумме могут быть добавлены бонусы в случае успешного выступления игрока в составе «шпор».
В прошедшем сезоне он сыграл 36 матчей в Английской Премьер-Лиге и отдал 1 голевую передачу.
Напомним, что ранее сообщалось об интересе к Забарному со стороны «Пари Сен-Жермен».
Не мало классных игроков. Интересно в чем причина? у нас сколько лет уже никого нет в Европе? Со времён Аршавина по-моему. Имеется ввиду классных игроков
Не мало классных игроков. Интересно в чем причина? у нас сколько лет уже никого нет в Европе? Со времён Аршавина по-моему. Имеется ввиду классных игроков
по мне, украинец сильней бразильца.
или Палмер немного деклассировал его ))))
по мне, украинец сильней бразильца.
или Палмер немного деклассировал его ))))