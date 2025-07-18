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«Тоттенхэм» предложит «Борнмуту» 70 млн евро за трансфер Забарного

вчера, 17:09

«Тоттенхэм» попытается приобрести защитника «Борнмута» Илью Забарного.

По информации инсайдеров, лондонцы собираются заплатить 70 млн евро за переход 22-летнего футболиста. К этой сумме могут быть добавлены бонусы в случае успешного выступления игрока в составе «шпор».

В прошедшем сезоне он сыграл 36 матчей в Английской Премьер-Лиге и отдал 1 голевую передачу.

Напомним, что ранее сообщалось об интересе к Забарному со стороны «Пари Сен-Жермен».

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Маг_тм
Маг_тм
вчера в 19:34
Нормально так у Украинцев таланты появились
Не мало классных игроков. Интересно в чем причина? у нас сколько лет уже никого нет в Европе? Со времён Аршавина по-моему. Имеется ввиду классных игроков
пират Елизаветы
пират Елизаветы
вчера в 17:39
Белардо, значит, остается в ПСЖ, раз парижане отказались от Забарного?
по мне, украинец сильней бразильца.
или Палмер немного деклассировал его ))))
Гость
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