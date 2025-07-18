«Тоттенхэм» предложит «Борнмуту» 70 млн евро за трансфер Забарного

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вчера, 17:09

«Тоттенхэм» попытается приобрести защитника «Борнмута» .

По информации инсайдеров, лондонцы собираются заплатить 70 млн евро за переход 22-летнего футболиста. К этой сумме могут быть добавлены бонусы в случае успешного выступления игрока в составе «шпор».

В прошедшем сезоне он сыграл 36 матчей в Английской Премьер-Лиге и отдал 1 голевую передачу.

Напомним, что ранее сообщалось об интересе к Забарному со стороны «Пари Сен-Жермен».