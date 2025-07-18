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Мбеумо перейдёт из «Брентфорда» в «Манчестер Юнайтед» за 82 млн евро

вчера, 15:20

«Манчестер Юнайтед» согласовал с «Брентфордом» сделку по переходу нападающего Брайана Мбеумо.

Общая сумма трансфера может составить 71 миллиона фунтов стерлингов (82,36 млн евро). МЮ в любом случае заплатит 65 млн фунтов четырьмя частями, а при определенных условиях «Брентфорд» может заработать еще 6 млн в виде бонусов.

На международном уровне Мбеумо выступает за сборную Камеруна. В прошлом сезоне Брайан в 38 матчах АПЛ забил 20 мячей и сделал 8 результативных передач.

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Все комментарии
Денис Прокопьев
Денис Прокопьев ответ Маг_тм (раскрыть)
сегодня в 00:25
ВЫБРАТЬ ДЕНЬГИ ЭТО АРАВИЯ...........
Денис Прокопьев
Денис Прокопьев ответ Маг_тм (раскрыть)
сегодня в 00:24
НЬЮКАСЛ ТРОФЕИ? АРСЕНАЛ ТРОФЕИ? СТАТУС КЛУБА РЕШИЛ , ВСЕ ОЧЕНЬ ПРОСТО!
Пасынок Переса
Пасынок Переса
вчера в 21:27
Как-то опять не мбеумно от МЮ.. 🤔
Маг_тм
Маг_тм
вчера в 19:42
Эх, надеюсь не заруинят парню карьеру. В МЮ очень сложная ситуация. В принципе он сам виноват, уверен он выбрал деньги, а не стремления к трофеям.
A.S.A
A.S.A
вчера в 18:36
Игрок, которого я очень хотел видеть в Арсенале и клуб даже делал запросы по нему, но Мбемо отказался быть подменой Сака....и хотел гарантий игры в основе....
Что касается МЮ, то они подписали качественного,готового игрока, полностью адаптированного к АПЛ, надеюсь не ударит в грязь лицом...
lobsterdam
lobsterdam
вчера в 17:51
МЮ уже даже не Брентфорд, к сожалению. То, что было там, не значит, что будет в Манчестере. Но будем жить надеждой.
yqt23dcv2b4f
yqt23dcv2b4f
вчера в 17:15
чет много
25процентный клоун
25процентный клоун
вчера в 17:05
МЮ нужен Томас Тухель и как можно скорее
пират Елизаветы
пират Елизаветы
вчера в 15:39
Сезон покажет, Мбеумо подходит ли команде как игрок или балласт))))
Брулин
Брулин
вчера в 15:38
Без иронии, удивлюсь если с Мбеммо и Куньей МЮ не залетит в топ-6 АПЛ в след сезоне.
Georgy Cherdantsev
Georgy Cherdantsev
вчера в 15:37
Думаю, Мбеумо того стоит, это игрок высокого уровня, который безусловно усилит МЮ. Поздравляю болельщиков Манчестера с этим трансфером!
sihafazatron
sihafazatron
вчера в 15:35
Ограбление средь белого дня
Гость
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