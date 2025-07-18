Мбеумо перейдёт из «Брентфорда» в «Манчестер Юнайтед» за 82 млн евро

«Манчестер Юнайтед» согласовал с «Брентфордом» сделку по переходу нападающего Брайана Мбеумо.
Общая сумма трансфера может составить 71 миллиона фунтов стерлингов (82,36 млн евро). МЮ в любом случае заплатит 65 млн фунтов четырьмя частями, а при определенных условиях «Брентфорд» может заработать еще 6 млн в виде бонусов.
На международном уровне Мбеумо выступает за сборную Камеруна. В прошлом сезоне Брайан в 38 матчах АПЛ забил 20 мячей и сделал 8 результативных передач.
Что касается МЮ, то они подписали качественного,готового игрока, полностью адаптированного к АПЛ, надеюсь не ударит в грязь лицом...
Что касается МЮ, то они подписали качественного,готового игрока, полностью адаптированного к АПЛ, надеюсь не ударит в грязь лицом...