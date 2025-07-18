Мбеумо перейдёт из «Брентфорда» в «Манчестер Юнайтед» за 82 млн евро

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вчера, 15:20

«Манчестер Юнайтед» согласовал с «Брентфордом» сделку по переходу нападающего .

Общая сумма трансфера может составить 71 миллиона фунтов стерлингов (82,36 млн евро). МЮ в любом случае заплатит 65 млн фунтов четырьмя частями, а при определенных условиях «Брентфорд» может заработать еще 6 млн в виде бонусов.