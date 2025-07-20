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«Кёльн» продлил контракт с лучшим бомбардиром юношского Евро

сегодня, 01:30

«Кёльн» объявил о продлении контрактов с братьями Саидом Эль Мала и Малеком Эль Мала. Новые соглашения рассчитаны до 2030 года.

Саид в прошлом сезоне провёл 32 матча во всех турнирах за «Викторию» из Кёльна, выступающую в Третьей лиге, забив 13 голов и сделав 5 результативных передач. Также он стал лучшим бомбардиром чемпионата Европы-2025 среди игроков не старше 19 лет наряду с Пабло Гарсией, Максом Мёрштедтом и Кесом Смитом, отметившись четырьмя забитыми мячами.

Малек в минувшей кампании отыграл 22 поединка в «Виктории», забив 5 голов.

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Все комментарии
shlomo
shlomo
сегодня в 08:13
Хорошо продлили аж на пять лет.... удачи братьям...
sv_1969
sv_1969
сегодня в 07:55
Это мудрое решение. Зачем покупать, если можно продлить
9tp3vfgr65ub
9tp3vfgr65ub
сегодня в 07:06
Хорошо, что надеются на свою молодежь.
Гость
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