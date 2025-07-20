Замминистра финансов Самарской области станет гендиректором «Крыльев»

Заместитель министра финансов Самарской области Тархан Джабраилов станет генеральным директором футбольного клуба «Крылья Советов».
Официальное заявление о назначении будет сделано в ближайшие дни.
Джабраилов стал членом совета директоров клуба в январе 2025 года. Он также является руководителем благотворительного фонда «Служение людям».
Пустая трата времени.
Здесь разговор вообще об другом был.
Вы сами прочтите, что написали и что я вам ответил.
У главного спонсора КС дефицит в бюджете, так, что никакой речи сделать бесплатный проход на стадион нет и вряд ли кто мог бы такое предположить.
Скорее цены повысят, что выглядит более реально и оправдано.
Кстати ни один клуб в мире из высших лиг не сделает вход бесплатным каким бы спонсор не был, это часть дохода клуба.
Пустая трата времени.
Здесь разговор вообще об другом был.
Вы сами прочтите, что написали и что я вам ответил.
У главного спонсора КС дефицит в бюджете, так, что никакой речи сделать бесплатный проход на стадион нет и вряд ли кто мог бы такое предположить.
Скорее цены повысят, что выглядит более реально и оправдано.
Кстати ни один клуб в мире из высших лиг не сделает вход бесплатным каким бы спонсор не был, это часть дохода клуба.
По итогам сезона 2024/25 средняя посещаемость стадионов клубов РПЛ составила 11 299 чел.
Некоторые показатели средней посещаемости:
«Зенит» — 31 191 человек (заполняемость — 49,5%);
«Краснодар» — 26 776 человек (76,1%);
«Спартак» — 16 813 человек (37,7%);
ЦСКА — 12 225 человек (40,6%);
«Динамо» (Москва) — 12 186 человек (47,4%);
«Ростов» — 11 184 человека (24,6%);
«Пари НН» — 9 433 человека (21,3%);
«Локомотив» — 9 432 человека (34,8%);
«Факел» — 8 562 человека (85,2%);
«Крылья Советов» — 8 502 человека (20,1%);
«Рубин» — 8 068 человек (17,8%);
«Динамо» (Махачкала) — 7 385 человек (30,6%);
«Оренбург» — 4 828 человек (48,1%);
«Акрон» — 4 719 человек (10,5%);
«Ахмат» — 4 622 человека (15,3%);
«Химки» — 3 160 человек (17,0%).
Думаю, при повышении цен на билеты и нынешних и 20,1% не будет.
По итогам сезона 2024/25 средняя посещаемость стадионов клубов РПЛ составила 11 299 чел.
Некоторые показатели средней посещаемости:
«Зенит» — 31 191 человек (заполняемость — 49,5%);
«Краснодар» — 26 776 человек (76,1%);
«Спартак» — 16 813 человек (37,7%);
ЦСКА — 12 225 человек (40,6%);
«Динамо» (Москва) — 12 186 человек (47,4%);
«Ростов» — 11 184 человека (24,6%);
«Пари НН» — 9 433 человека (21,3%);
«Локомотив» — 9 432 человека (34,8%);
«Факел» — 8 562 человека (85,2%);
«Крылья Советов» — 8 502 человека (20,1%);
«Рубин» — 8 068 человек (17,8%);
«Динамо» (Махачкала) — 7 385 человек (30,6%);
«Оренбург» — 4 828 человек (48,1%);
«Акрон» — 4 719 человек (10,5%);
«Ахмат» — 4 622 человека (15,3%);
«Химки» — 3 160 человек (17,0%).
Думаю, при повышении цен на билеты и нынешних и 20,1% не будет.
Ведь бюджет самарской области надо пополнять и получается, что цены на билеты надо повышать, а траты из бюджета области на футбольных клуб наоборот надо сокращать.
Вас скорее всего ввело в заблуждение слова о министестве финансов и показалось, что деньги потекут рекой, но дефицит бюджета Самарской области на 2025 год утвержден в размере 25,83 млрд рублей. Общий объем доходов областного бюджета на 2025 год составляет 288,66 млрд рублей, а общий объем расходов – 314,49 млрд рублей.
Так, что лишних денег точно нет.
Ведь бюджет самарской области надо пополнять и получается, что цены на билеты надо повышать, а траты из бюджета области на футбольных клуб наоборот надо сокращать.
Вас скорее всего ввело в заблуждение слова о министестве финансов и показалось, что деньги потекут рекой, но дефицит бюджета Самарской области на 2025 год утвержден в размере 25,83 млрд рублей. Общий объем доходов областного бюджета на 2025 год составляет 288,66 млрд рублей, а общий объем расходов – 314,49 млрд рублей.
Так, что лишних денег точно нет.
Гендиректором КС станет человек (Джабраилов) или должность (замминистр финансов Самарской области)?
Гендиректором КС станет человек (Джабраилов) или должность (замминистр финансов Самарской области)?