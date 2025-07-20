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Замминистра финансов Самарской области станет гендиректором «Крыльев»

вчера, 10:34

Заместитель министра финансов Самарской области Тархан Джабраилов станет генеральным директором футбольного клуба «Крылья Советов».

Официальное заявление о назначении будет сделано в ближайшие дни.

Джабраилов стал членом совета директоров клуба в январе 2025 года. Он также является руководителем благотворительного фонда «Служение людям».

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Все комментарии
Vilar
Vilar ответ Байкал-38 (раскрыть)
вчера в 20:11
1, Не думал, что шутка моя, про бесплатное посещение игр, т.н. высшей лиги рпл, такая мудрёная. 2. А информирование коллег по сайту, не пустая трата времени, а в удовольствие.
Байкал-38
Байкал-38 ответ Vilar (раскрыть)
вчера в 16:26
А зачем вы мне всё это написали?
Пустая трата времени.
Здесь разговор вообще об другом был.
Вы сами прочтите, что написали и что я вам ответил.
У главного спонсора КС дефицит в бюджете, так, что никакой речи сделать бесплатный проход на стадион нет и вряд ли кто мог бы такое предположить.
Скорее цены повысят, что выглядит более реально и оправдано.
Кстати ни один клуб в мире из высших лиг не сделает вход бесплатным каким бы спонсор не был, это часть дохода клуба.
Vilar
Vilar ответ Байкал-38 (раскрыть)
вчера в 15:29
Коллега, при приведенной ниже ср.посещаемости болельщиками стадионов рпл, приходишь в уныние: футбол не привлекательный вид спорта и класс футболистов, даже с заморско-океанскими разноцветными ребятами, ниже среднего, т.к. трибуны полупустые. По итогам сезона 2024–2025 годов средняя заполняемость стадионов Российской премьер-лиги (РПЛ) составила 34%.
По итогам сезона 2024/25 средняя посещаемость стадионов клубов РПЛ составила 11 299 чел.
Некоторые показатели средней посещаемости:
«Зенит» — 31 191 человек (заполняемость — 49,5%);
«Краснодар» — 26 776 человек (76,1%);
«Спартак» — 16 813 человек (37,7%);
ЦСКА — 12 225 человек (40,6%);
«Динамо» (Москва) — 12 186 человек (47,4%);
«Ростов» — 11 184 человека (24,6%);
«Пари НН» — 9 433 человека (21,3%);
«Локомотив» — 9 432 человека (34,8%);
«Факел» — 8 562 человека (85,2%);
«Крылья Советов» — 8 502 человека (20,1%);
«Рубин» — 8 068 человек (17,8%);
«Динамо» (Махачкала) — 7 385 человек (30,6%);
«Оренбург» — 4 828 человек (48,1%);
«Акрон» — 4 719 человек (10,5%);
«Ахмат» — 4 622 человека (15,3%);
«Химки» — 3 160 человек (17,0%).
Думаю, при повышении цен на билеты и нынешних и 20,1% не будет.
Брулин
Брулин
вчера в 13:32
Сразу видно что имя и фамилие очень честное! Все будет хорошо!
shlomo2
shlomo2
вчера в 11:46
Ой как бы не стало хуже.... но надеяться будем на лучшее...
Alex_67
Alex_67
вчера в 11:24, ред.
Лично меня в этом назначении многое настораживает. Например предыдущая должность Генерального директора ФК Крылья Советов - попахивает сложными схемами. Вызывает также опасенияе участие в проекте благотворительного фонда "Служение людям". Ведь товарищ Джабраилов не собирается покидать пост его руководителя. Это уже похоже на прачечную. Ничего не меняется.
Ironigor
Ironigor
вчера в 11:20
Бабло 💰 🏦 💲 прямо в хату 👌☝️😜
Байкал-38
Байкал-38 ответ Vilar (раскрыть)
вчера в 11:18
А может наоборот?
Ведь бюджет самарской области надо пополнять и получается, что цены на билеты надо повышать, а траты из бюджета области на футбольных клуб наоборот надо сокращать.
Вас скорее всего ввело в заблуждение слова о министестве финансов и показалось, что деньги потекут рекой, но дефицит бюджета Самарской области на 2025 год утвержден в размере 25,83 млрд рублей. Общий объем доходов областного бюджета на 2025 год составляет 288,66 млрд рублей, а общий объем расходов – 314,49 млрд рублей.
Так, что лишних денег точно нет.
Байкал-38
Байкал-38 ответ Ангел неБесГрешен (раскрыть)
вчера в 11:02
Нет денег, нет проблем?
Vilar
Vilar
вчера в 11:02
При таком спонсоре, самарцы должны смотреть футбол на стадионе бесплатно.
Байкал-38
Байкал-38
вчера в 11:01
Если честно до конца не понял кто или что станет гендиректором КС.
Гендиректором КС станет человек (Джабраилов) или должность (замминистр финансов Самарской области)?
Ангел неБесГрешен
Ангел неБесГрешен
вчера в 10:57
Теперь проблем с деньгами у Крыльев не будет...
Варвар7
Варвар7
вчера в 10:56
А интересно в честь этого события создаст ли Джабраилов благотворительный фонд "Служение игрокам"? )
Сп62
Сп62
вчера в 10:41
Это уже тяжёлая артиллерия.
udqe59dydaw4
udqe59dydaw4
вчера в 10:40
Считайте деньги не отходя от кассы.
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