Замминистра финансов Самарской области станет гендиректором «Крыльев»

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вчера, 10:34

Заместитель министра финансов Самарской области Тархан Джабраилов станет генеральным директором футбольного клуба «Крылья Советов».

Официальное заявление о назначении будет сделано в ближайшие дни.

Джабраилов стал членом совета директоров клуба в январе 2025 года. Он также является руководителем благотворительного фонда «Служение людям».