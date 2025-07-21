«Аль-Хиляль» отказался от участия в Суперкубке Саудовской Аравии

1753076400

вчера, 08:40

«Аль-Хиляль» не примет участия в Суперкубке Саудовской Аравии 2025 года.

В своём письме, которое клуб направил в федерацию футбола, сообщается, что ежегодный отпуск игроков в случае игр за Суперкубок сократится с 24 дней до 21-го. Это противоречит положениям пункта местного регламента относительно контрактов, который предусматривает как минимум 28 дней отдыха.

Отмечается, что команда, которая этим летом играла на Клубном чемпионате мира в США и дошла до 1/4 финала, была вынуждена отложить начало подготовки к новому сезону, что усилило неравенство возможностей среди клубов-участников предстоящего турнира. Кроме того, в расписании начала местных соревнований, направленных федерацией футбола 1 июня, не было указано место проведения Суперкубка — Гонконг, об этом было объявлено 13-го числа, когда команда уже прибыла в США .

Кроме того, сообщается, что оценка физического состояния нескольких игроков показала крайнее истощение и перенапряжение после сезона, плюс футболисты регулярно выступали за национальные сборные.

Суперкубок Саудовской Аравии пройдёт с 19 по 23 августа, в нём должны сыграть четыре команды.