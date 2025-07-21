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«Аль-Хиляль» отказался от участия в Суперкубке Саудовской Аравии

вчера, 08:40

«Аль-Хиляль» не примет участия в Суперкубке Саудовской Аравии 2025 года.

В своём письме, которое клуб направил в федерацию футбола, сообщается, что ежегодный отпуск игроков в случае игр за Суперкубок сократится с 24 дней до 21-го. Это противоречит положениям пункта местного регламента относительно контрактов, который предусматривает как минимум 28 дней отдыха.

Отмечается, что команда, которая этим летом играла на Клубном чемпионате мира в США и дошла до 1/4 финала, была вынуждена отложить начало подготовки к новому сезону, что усилило неравенство возможностей среди клубов-участников предстоящего турнира. Кроме того, в расписании начала местных соревнований, направленных федерацией футбола 1 июня, не было указано место проведения Суперкубка — Гонконг, об этом было объявлено 13-го числа, когда команда уже прибыла в США.

Кроме того, сообщается, что оценка физического состояния нескольких игроков показала крайнее истощение и перенапряжение после сезона, плюс футболисты регулярно выступали за национальные сборные.

Суперкубок Саудовской Аравии пройдёт с 19 по 23 августа, в нём должны сыграть четыре команды.

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Все комментарии
Vilar
Vilar
вчера в 18:00
А можно так было?..
Termez Zidan
Termez Zidan
вчера в 15:33
Я 2 года уже без отпуска работаю и ничего, жив, здоров, только зарплату не хотят поднимать
Agamaga005
Agamaga005
вчера в 12:59
Правильное решение. Отдых крайне необходим всем.
r85xpj3m3q7n
r85xpj3m3q7n
вчера в 12:34
Ну не хотят - их право, есть кем заменить.
25процентный клоун
25процентный клоун
вчера в 12:28
Аль Хиляль можно заменить с успехом на любой другой клуб СА
eu34fcufp6jf
eu34fcufp6jf
вчера в 09:50
Фантастические зарплаты вообще не должны предусматривать отдых.
Sadjon
Sadjon
вчера в 09:16, ред.
Ну логично, отдых тоже обязятелен........
Jeck Denielse
Jeck Denielse
вчера в 09:00, ред.
Ну лучше уж так.....по-честному .... Чем сливаться изображая участие в турнире.... Как изредко бывает у нас в Кубке....

А вообще шейхи молодцы.... С пониманием и бережностью относятся к игрокам... в отличии от европейских жадных буржуев...
ПЕТЛЯ
ПЕТЛЯ
вчера в 08:47
Технарь впаяют, - к бабке не ходи.
Гость
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