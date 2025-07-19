Главный тренер «Ньюкасла» отправил Исака домой из-за слухов о его будущем

Главный тренер «Ньюкасла» прокомментировал отсутствие нападающего в товарищеском матче с «Селтиком» (0:4).

Это было моё решение. Он вернулся с нами в Глазго, но я решил отправить его домой из-за слухов вокруг него.

Меньше всего ему хотелось сидеть на трибуне и смотреть матч, это было бы несправедливо по отношению к нему. Но я уверен, что к концу трансферного окна он будет игроком «Ньюкасла».