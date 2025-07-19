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Главный тренер «Ньюкасла» отправил Исака домой из-за слухов о его будущем

вчера, 21:37
СелтикЛоготип футбольный клуб Селтик (Глазго)4 : 0Логотип футбольный клуб Ньюкасл Юнайтед (Ньюкасл-апон-Тайн)Ньюкасл ЮнайтедМатч завершен

Главный тренер «Ньюкасла» Эдди Хау прокомментировал отсутствие нападающего Александера Исака в товарищеском матче с «Селтиком» (0:4).

Это было моё решение. Он вернулся с нами в Глазго, но я решил отправить его домой из-за слухов вокруг него.

Меньше всего ему хотелось сидеть на трибуне и смотреть матч, это было бы несправедливо по отношению к нему. Но я уверен, что к концу трансферного окна он будет игроком «Ньюкасла».

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Все комментарии
Georgy Cherdantsev
Georgy Cherdantsev
вчера в 22:13
Думаю, это свидетельствует о том, что Исак покинет команду. Видимо тренер знает это и уже на него не рассчитывает, а наигрывает тех игроков с которыми будет входить в сезон. Исак супер бомбардир и найти равноценную замену ему будет сложно.
ПЕТЛЯ
ПЕТЛЯ
вчера в 22:03, ред.
Дурость дичайшая.
Что ему (Хау) за дело, где окажется Исак к концу ТО, если здесь и сейчас он в его распоряжении ?! Ты, ёшкин кот, о футболе думай, а не о раскладах карточных, - на это свои люди в клубе есть!

Своим бестолковым поведением тренер только подталкивает игрока встать на лыжи... Исак то себе клуб найдёт точно не ниже по статусу..., а вот найдёт ли Касл ему равноценную замену, - бабка на двое сказала.
Alex_67
Alex_67
вчера в 21:53, ред.
Ох уж эти слухи, от них слишком много негатива. Сейчас нужно быть аккуратнее с эмоциями. Они могут стать причиной конфликтов внутри коллектива. Слухов вокруг Исака большое количество. В последнее время добавилась информация об интересе со стороны клуба Аль-Хиляль. Какие нервы способны это выдержать?
sv_1969
sv_1969
вчера в 21:43
Посмотрим где окажется Исак в итоге
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