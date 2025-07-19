Главный тренер «Ньюкасла» отправил Исака домой из-за слухов о его будущем

Главный тренер «Ньюкасла» Эдди Хау прокомментировал отсутствие нападающего Александера Исака в товарищеском матче с «Селтиком» (0:4).
Это было моё решение. Он вернулся с нами в Глазго, но я решил отправить его домой из-за слухов вокруг него.
Меньше всего ему хотелось сидеть на трибуне и смотреть матч, это было бы несправедливо по отношению к нему. Но я уверен, что к концу трансферного окна он будет игроком «Ньюкасла».
Что ему (Хау) за дело, где окажется Исак к концу ТО, если здесь и сейчас он в его распоряжении ?! Ты, ёшкин кот, о футболе думай, а не о раскладах карточных, - на это свои люди в клубе есть!
Своим бестолковым поведением тренер только подталкивает игрока встать на лыжи... Исак то себе клуб найдёт точно не ниже по статусу..., а вот найдёт ли Касл ему равноценную замену, - бабка на двое сказала.
Что ему (Хау) за дело, где окажется Исак к концу ТО, если здесь и сейчас он в его распоряжении ?! Ты, ёшкин кот, о футболе думай, а не о раскладах карточных, - на это свои люди в клубе есть!
Своим бестолковым поведением тренер только подталкивает игрока встать на лыжи... Исак то себе клуб найдёт точно не ниже по статусу..., а вот найдёт ли Касл ему равноценную замену, - бабка на двое сказала.