Soccer.ru
ГлавнаяНовостиЗаявки и составыРоссия. Премьер-Лига 2025/2026

Руководитель «Локомотива» поддерживает ужесточение лимита на легионеров

вчера, 11:23

Председатель совета директоров московского «Локомотива» Юрий Нагорных высказался по поводу возможного ужесточения лимита на иностранных футболистов в РПЛ:

Бытует мнение, что лимит ведет к уменьшению количества российских игроков и росту стоимости на рынке. Мне кажется, что лимит надо ужесточать. Перед чемпионатом мира был лимит «6+5» — на мой взгляд, это оптимально.

В настоящее время в РПЛ можно включать не более 13 иностранцев в заявку клуба, а на поле одновременно могут находиться не более 8. В будущем лимит на легионеров могут ограничить пятью заграничными игроками на поле.

Подписывайся в ВК
Все новости
ОфициальноНовички «Ливерпуля» будут выступать на предсезонке под временными номерами
13 июля
В ФНЛ выразили надежду, что «Торпедо» сыграет в Первой лиге
10 июля
ОфициальноРамос сыграет против Месси в Матче звёзд мексиканской лиги и МЛС
10 июля
ОфициальноАлеррандро сменил номер в ЦСКА
10 июля
ОфициальноКунья получил 10-й номер в «Манчестер Юнайтед». Под ним играл Рэшфорд
08 июля
ОфициальноУзбекистан и Азербайджан подали заявку на проведение молодёжного ЧМ-2027
07 июля
Все комментарии
shlomo
shlomo
вчера в 11:50
Резон есть, но где взять своих качественных игроков...
Гость
Авторизуйтесь, чтобы оставить свой комментарий
Отправить
 