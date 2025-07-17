Руководитель «Локомотива» поддерживает ужесточение лимита на легионеров

Председатель совета директоров московского «Локомотива» Юрий Нагорных высказался по поводу возможного ужесточения лимита на иностранных футболистов в РПЛ:
Бытует мнение, что лимит ведет к уменьшению количества российских игроков и росту стоимости на рынке. Мне кажется, что лимит надо ужесточать. Перед чемпионатом мира был лимит «6+5» — на мой взгляд, это оптимально.
В настоящее время в РПЛ можно включать не более 13 иностранцев в заявку клуба, а на поле одновременно могут находиться не более 8. В будущем лимит на легионеров могут ограничить пятью заграничными игроками на поле.