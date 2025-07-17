Руководитель «Локомотива» поддерживает ужесточение лимита на легионеров

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вчера, 11:23

Председатель совета директоров московского «Локомотива» высказался по поводу возможного ужесточения лимита на иностранных футболистов в РПЛ :

Бытует мнение, что лимит ведет к уменьшению количества российских игроков и росту стоимости на рынке. Мне кажется, что лимит надо ужесточать. Перед чемпионатом мира был лимит «6+5» — на мой взгляд, это оптимально.