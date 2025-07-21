Юран объявил о том, что Гоцук будет капитаном клуба «Серик Беледиеспор»

Главный тренер «Серик Беледиеспор» сообщил о важной роли защитника в новом сезоне.

На последний матч против «Бодрума» Гоцук капитаном вышел. Этот клуб только вылетел из Супер-Лиги, но сохранил игроков и ставит задачу вернуться. Наш первый состав с ними 0:0 свой тайм сыграл, а второй в концовке пропустил один мяч после ошибки вратаря. Гоцук и в сезоне будет капитаном.