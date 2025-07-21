Юран объявил о том, что Гоцук будет капитаном клуба «Серик Беледиеспор»

Главный тренер «Серик Беледиеспор» Сергей Юран сообщил о важной роли защитника Кирилла Гоцука в новом сезоне.
На последний матч против «Бодрума» Гоцук капитаном вышел. Этот клуб только вылетел из Супер-Лиги, но сохранил игроков и ставит задачу вернуться. Наш первый состав с ними 0:0 свой тайм сыграл, а второй в концовке пропустил один мяч после ошибки вратаря. Гоцук и в сезоне будет капитаном.
Напомним, что 32-летний футболист перешёл в состав турецкой команды 19 июля.
Теперь думаю многие поймут в какое дно опустился Юран.
Теперь думаю многие поймут в какое дно опустился Юран.
Это поможет выучить быстро турецкий язык)).
Это поможет выучить быстро турецкий язык)).