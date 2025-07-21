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ГлавнаяНовостиЗаявки и составыТурция. Первая лига 2024/2025

Юран объявил о том, что Гоцук будет капитаном клуба «Серик Беледиеспор»

вчера, 11:01

Главный тренер «Серик Беледиеспор» Сергей Юран сообщил о важной роли защитника Кирилла Гоцука в новом сезоне.

На последний матч против «Бодрума» Гоцук капитаном вышел. Этот клуб только вылетел из Супер-Лиги, но сохранил игроков и ставит задачу вернуться. Наш первый состав с ними 0:0 свой тайм сыграл, а второй в концовке пропустил один мяч после ошибки вратаря. Гоцук и в сезоне будет капитаном.

Напомним, что 32-летний футболист перешёл в состав турецкой команды 19 июля.

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Все комментарии
37nrwdr6fwgx
37nrwdr6fwgx
вчера в 15:05
Гоцук просто самый опытный и известный игрок этой команды.
Теперь думаю многие поймут в какое дно опустился Юран.
112910415
112910415
вчера в 12:53
пока всё не очень ...
Vilar
Vilar
вчера в 11:57
Юрану научится правильно строить предложения, а про дикцию, вообще, молчу.
Это поможет выучить быстро турецкий язык)).
ANATOLY KANDAUROV
ANATOLY KANDAUROV
вчера в 11:20
Юран опустился до второй турецком лиги. И его покровитель Садыгов там
Гость
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